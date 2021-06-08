Если новый сотрудник так и не приступил к работе, придется сдать отменяющую форму СЗВ-ТД

Сотрудник подписал трудовой договор. На следующий день бухгалтер отправил в ПФР форму СЗВ-ТД, где отражен прием на работу. Да только вот незадача, к работе новый сотрудник так и не приступил. Он попросту не явился на работу (очевидно передумал).

Такой историей поделилась участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Теперь надо отменить сданный отчет, но бухгалтер переживает, не оштрафуют ли за отменяющую форму?

Напомним, штраф за СЗВ-ТД предусмотрен, если отчет сдан с опозданием, или он недостоверный.

В данном случае первичные сведения были сданы вовремя и считать их недостоверными нет оснований.

Как отметили участники обсуждения, ситуация вполне вписывается в рамки ТК.

Дело в том, что ст. 66 ТК предусматривает аннулирование трудового договора, если новый сотрудник так и не вышел на работу. А значит СЗВ-ТД был сдан правомерно, и его аннулирование тоже правомерно.

Кстати, отметим, что не всегда ситуация с подписанным договором при невыходе на работу идет по этому сценарию.

Некоторые работодатели не аннулируют договор, а увольняют несостоявшегося сотрудника за прогулы. Таким образом через форму СЗВ-ТД в электронной трудовой человека появляется «черная метка» – запись об увольнении за прогул.

Именно так произошло с пользователем портала «Онлайнинспекция.рф». Человек подписал договор в октябре 2020 года, но ни в этот день, ни на следующий к работе так и не приступил. А в мае 2021 года он узнал, что его уволили в январе 2021 за прогулы.

А у вас случались ситуации, когда трудовой договор заключен, приказ о приеме создан, а человек на работу так и не явился?