Налоговая сама посчитает налоги, что упростит работу бизнеса. А как быть с возможными сбоями?

ФНС будет развивать сервис ЭДО для комфорта налогоплательщиков. У них появится комфортное администрирование и конкурентные преимущества.

Об этом глава ФНС заявил на ПМЭФ.

«Если не будут решены вопросы в этом сегменте, то это всегда будут тяжелые и неудобные процессы. Мы проанализировали международный опыт и увидели, что каждый раз, когда государство ставит свой интерес впереди, получается дорогая, тяжелая, неудобная технология, вызывающая максимум сопротивления. Мы поняли, что если мы предоставим комфортную инфраструктуру, то сделаем благо не только для налогоплательщиков, но и для государства», — отметил он.

Поэтому деятельность ФНС по развитию системы ЭДО направлена именно на то, чтобы в первую очередь удовлетворить интересы налогоплательщиков. Они получат не только комфортное налоговое администрирование, но и конкурентные преимущества за счет ускорения своих бизнес-процессов.

«При правильном построении ЭДО у Службы и бизнеса просто не будет необходимости в коммуникации. Кроме того, кратно сократятся издержки на обслуживание российской налоговой системы», — заявил Даниил Егоров.

Отвечая на вопрос о необходимости донастройки налогового законодательства, глава ФНС сообщил, что ведомство научилось работать без четкого описания каждого отдельного действия.

«Мы сейчас много говорим о том, чтобы государство делало максимум сервисов, а что это такое? Это кастомизация под каждого человека и очень большая гибкость. А как можно описанием каждой отдельной процедуры ее обеспечить? Получается, что есть правоотношения, в которых мы созрели до того уровня, что нам достаточно просто формировать принципы», — рассказал он.

Пример тому — налоговый режим для самозанятых.

Технологическую зрелость ФНС отметил глава Минфина Антон Силуанов.

«Если раньше учетом и исчислением налогов занимался налогоплательщик, а Служба его только проверяла, то теперь их роли переменились. Этот переворот сознания ведет к внесению изменений в законодательство, которые сделают его более комфортным для налогоплательщиков. Упрощение администрирования позволит упростить работу бизнеса, что мотивирует его развиваться и расти, а значит — платить больше налогов», — сообщил он.

Вот только все эти электронные сервисы, ЭДО и система, когда налоговая сама считает налоги вместо налогоплательщика, будут эффективны, если там не будет сбоев. А может ли этим похвастаться система сейчас?

На «Клерке» несколько раз писали о случаях, когда людям блокировали счет из-за сбоев и технических проблем у налоговиков:

Про потоки требований, которые тоже формирует программа, и об их содержимом — вообще отдельный разговор. Не будет ли подобного и после внедрения упрощенного налогового адлминистрирования, о котором говорил Егоров?