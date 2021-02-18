Налоговики неправомерно блокируют счет, признают это, и отменяют блок. Но банки отмену не видят. Как быть?

Налоговики заблокировали счет из-за несданной декларации по земельному налогу. Правильно, которую с этого года отменили. Но людей больше волнует не причина, а то, как побыстрее счет разморозить.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Сегодня заблокировали все счета в банках за несдачу декларации по земельному налогу за 2020 год. Налоговая призналась, что погорячилась, решения на отмену тут-же кинули, но в банках их не видят. Подскажите как быстро сейчас по факту разблокируют?».

На секунду, с 2021 года для организаций отменена обязанность представлять декларации по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие периоды в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Собственно, в комментариях это и пишут:

«Так отменили же по земельному декларацию для организаций с этой сессии! И срок уплаты перенесли до 1 марта».

Но в основном комментарии этого не касались, больше о том, как быстро и каким образом у кого удавалось снять блокировку.

Советуют в инспекции файл запросит и самим в банк его отправить, для ускорения процедуры.

«Файл заросите и банку пришлите, много букв и цифр. У ФНС запросите. Мне помогли».

Кто-то пишет, что в их налоговой не знают таких слов «файл».

«В ИФНС № 16 по Москве не знает такого слова — „файл“».

Кто-то делится лайфхаком, как его выпросить

«Я реву всегда в трубку, меня жалеют, дают файлы чтобы не ревела больше :-)».

Еще советуют через менеджера банка:

«Можно ещё попросить помощи у менеджера вашего банка за шоколадку — чтоб они напрямую пообщались с ФНС, т.к. здесь предметно говорить надо».

А кто-то возмущается действиями налоговиков.

«А мне прям интересно, когда им запретят счета блокировать без предупреждения? Меня тоже как-то блокировали за налог на прибыль, при том, что мы уже много лет на УСН. Потом сами и в банк звонили, но все равно разблокировка до 2-х дней. Не легче разве до блокировки вынести предупреждение, и самим подстраховаться? Хотя, им-то что? Им же за неверную блокировку ничего не бывает».

В ответ пишут, что будет. Только жалобу подать нужно на неправомерные действия. Или в прокуратуру:

«В Мск разблокировали за 2 часа после жалобы в генпрокуратуру. Но саму жалобу туда не успела отправить, только в банк и налоговую копию отправила. Сама удивилась скорости»

У кого-то 2 недели ушло на разблокировку.

«У нас на разблокировку ушло 2 недели, блокировка попала на предпразднование 8 марта, налоговая ушла в пляс, потом наделали ошибки в письмах, потом бюрократично тормозил ВТБ. Признаваться в своей ошибке по ткс налоговая категорически не хотела, выдумывая различные отговорки, поэтому письма возились курьерами и тонули в филиалах банка».

Еще пишут, как часто налогвоая данные в банки отправляет:

«Налоговая раз в день (с утра с 9 до 11 часов ) отправляет файлы в банк».

На это отвечают, что это наверное в сферической в вакууме налоговой:

«Это в идеале, где-то... в космосе. А мы вот бегали между банком который их „не видел“ и налоговой которая „отправила“».

Коллеги, а у вас по каким причинам бывали блокировки? И как быстро снимали?