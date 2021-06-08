❗❗❗За финансовой деятельностью НКО вводят тотальный контроль

Госдума принимает закон о тотальной слежке за финансовыми движениями некоммерческих организаций.

Законопроект с поправками в статью 6 закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» прошел сегодня второе чтение, а завтра будет принят окончательно.

В первоначальном проекте речь шла только об ужесточении мер для нежелательных организаций и блокированию «попыток их деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества» (цитата из пояснительной записки). Однако ко второму чтению были внесены значительные поправки, одна из которых вообще не афишировалась депутатами.

После принятия закона любое поступление денег в некоммерческую организацию будет подлежать обязательному контролю по закону 115-ФЗ. Расходование средств у НКО тоже будет попадать под контроль. Исключение сделано только для некоторых НКО, которые прямо перечислены в законе.

Вот что есть сейчас в пункте 1.2 статьи 6:

Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

А вот что будет:

Операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой.

Как видите, нет уже упоминания иностранцев, нет и ограничений по сумме поступлений. Т.е. если вы пожертвуете в благотворительный фонд 1 000 рублей на лечение ребенка, эта операция у НКО будет попадать под обязательный контроль со стороны государства.

На заседании Госдумы никакого объяснения такому ужесточению не было. Более того, глава Комитета по безопасности и коррупции Василий Пискарев заявил, что поправки ко второму чтению носят технический характер, т.е. незначительны. И депутаты дружно проголосовали за них, не задав ни единого вопроса.

Впрочем, и другие поправки, внесенные ко второму чтению вряд ли можно назвать техническими. О том, что еще будет в законе мы уже писали ранее «Переводы из-за рубежа отследят вне зависимости от суммы. А сайты будут блокировать без суда».