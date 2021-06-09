📃 Срочный трудовой договор с беременной продлевается только по ее заявлению

Срочный трудовой договор с беременной работницей продлевается только по ее заявлению и при наличии мед. справки. Без заявления продлевать его не надо.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Продление срочного договора до окончания беременности носит заявительный характер.

Если сотрудница не предоставить работодателю заявление и мед. справку, то договор продлевать не надо.

Не менее чем за три дня до даты увольнения работодателю надо оповестить сотрудницу о расторжении трудового договора в связи с истечением срока действия договора.

Если работница не предоставит заявление и справку до дня увольнения, то срочный договор можно расторгнуть.