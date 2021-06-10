С 1 сентября будет новый журнал учета трудовых книжек. Но старый выкидывать не спешите

С 1 сентября.2021 года будет применяться новый порядок ведения трудовых книжек, согласно которому работодатель обязан самостоятельно разрабатывать журнал по учету трудовых книжек.

Унифицированная форма больше не будет обязательной к применению.

Но что делать с книгой учета трудовых, которая уже ведется в компании? Об этом работодатели спрашивают Роструд.

Кадровик предположил, что к 1 сентября надо разработать свою книгу и трудовые принятых после этой даты сотрудников регистрировать там.

Однако это предположение не верно.

Как пояснил Роструд, с 01.09.2021 работодатель будет самостоятельно разрабатывать книги (журналы) учета движения трудовых книжек. Но это правило касается тех случаев, когда возникает необходимость начать ведение новой книги по учету движения трудовых книжек.

Действующие книги работодатель вправе вести до их окончания.