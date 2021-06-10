31 декабря сделают праздничным за счет другого праздника. А четырехдневки — не будет

Четырехдневка — неактуальна, майские праздники объединять не будут без рекомендаций медиков, новогодние каникулы длинные — это традиция. И наконец, 31 декабря сделают праздничным за счет другого дня, какого — пока не выбрали. Так считает глава Минтруда Антон Котяков.
Об этом он рассказал в интервью «Известиям». Приведем его ответы тезисами.
О длинных майских:
«Это была по большому счету рекомендация для работодателей, предопределенная санэпидситуацией. В следующем году и так получается достаточно много выходных на майские — два раза по четыре дня».
О необходимости новых праздничных дней:
«Если посмотреть в целом на соотношение количества рабочего времени и нерабочего, то у нас в стране достаточно сбалансированная позиция по этому поводу, и необходимости введения дополнительных выходных дней без рекомендаций наших санэпидслужб или медиков, думаю, нет».
О переносе новогодних праздников на майские:
«Во многом эти вопросы предопределяются традициями рождественских каникул, которые, кстати, существуют не только у нас в стране. Наше православное Рождество 7 января, и целесообразно новогодние каникулы и рождественские объединять».
Об объявлении 31 декабря праздничным днем:
«В перспективе, если мы и будем принимать решение по 31 декабря, думаю, поищем резервы внутри уже существующего количества праздничных дней, без их увеличения».
О четырехдневной рабочей неделе:
«С учетом гибких форм занятости, которые мы сейчас предусмотрели в ТК, необходимость перехода на четырехдневную рабочую неделю в обязательном порядке, на сегодняшний день неактуальна».
Он также добавил, что коллективным договором можно предусмотреть гибкий график для работников:
«Гибкий график, удаленная занятость для отдельных категорий сотрудников или для всех могут быть предусмотрены коллективным договором конкретных работодателей. На нынешнем этапе этого вполне достаточно».
О предложениях четырехдневной рабочей недели на «Клерке» уже писали:
- Медведев предлагает ввести четырехдневную рабочую неделю.
- Что думает бизнес о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
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