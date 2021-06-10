31 декабря сделают праздничным за счет другого праздника. А четырехдневки — не будет

Четырехдневка — неактуальна, майские праздники объединять не будут без рекомендаций медиков, новогодние каникулы длинные — это традиция. И наконец, 31 декабря сделают праздничным за счет другого дня, какого — пока не выбрали. Так считает глава Минтруда Антон Котяков.

Об этом он рассказал в интервью «Известиям». Приведем его ответы тезисами.

О длинных майских:

«Это была по большому счету рекомендация для работодателей, предопределенная санэпидситуацией. В следующем году и так получается достаточно много выходных на майские — два раза по четыре дня».

О необходимости новых праздничных дней:

«Если посмотреть в целом на соотношение количества рабочего времени и нерабочего, то у нас в стране достаточно сбалансированная позиция по этому поводу, и необходимости введения дополнительных выходных дней без рекомендаций наших санэпидслужб или медиков, думаю, нет».

О переносе новогодних праздников на майские:

«Во многом эти вопросы предопределяются традициями рождественских каникул, которые, кстати, существуют не только у нас в стране. Наше православное Рождество 7 января, и целесообразно новогодние каникулы и рождественские объединять».

Об объявлении 31 декабря праздничным днем:

«В перспективе, если мы и будем принимать решение по 31 декабря, думаю, поищем резервы внутри уже существующего количества праздничных дней, без их увеличения».

О четырехдневной рабочей неделе:

«С учетом гибких форм занятости, которые мы сейчас предусмотрели в ТК, необходимость перехода на четырехдневную рабочую неделю в обязательном порядке, на сегодняшний день неактуальна».

Он также добавил, что коллективным договором можно предусмотреть гибкий график для работников:

«Гибкий график, удаленная занятость для отдельных категорий сотрудников или для всех могут быть предусмотрены коллективным договором конкретных работодателей. На нынешнем этапе этого вполне достаточно».

О предложениях четырехдневной рабочей недели на «Клерке» уже писали: