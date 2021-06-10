21% россиян хотят ставку по ипотеке меньше 1%. А половина — не более 5%

55% россиян считают, что справедливая ставка по ипотеке — это от 1 до 5%. А 21% — хотели бы, чтобы ставка была ниже 1%.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

«55% процентов россиян считают справедливыми ставки по ипотечным кредитам в пределах 1-5%, то есть даже ниже, чем в госпрограмме льготной ипотеки. Еще 21% респондентов считают, что ставки по ипотеке не должны превышать 1%. По мнению 7%, справедливые ставки по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 5-7%, лишь 2% согласны на ставки 7-9%», — отметили в «Открытии».

Кроме того, 53% опрошенных поддержали продление льготной ипотеки на новостройки.

Больше всего сторонников у этой идеи — в Петербурге и Ленинградской области (63%), наименьший — на Дальнем Востоке и в Сибири (по 48%), а также в Московском регионе (49%).

Еще 19% считают, что программу надо уже завершать, поскольку из-за нее растут цены на жилье, а 28% россиян ничего не знают о льготной ипотеке.