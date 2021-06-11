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Куда пожаловаться на пристава, который арестовал авто ИП из-за просрочки уплаты налога? Уже все уплачено

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Рубрика Исполнительное производство
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ИП на три дня просрочил уплату налога за прошлый год. Налоговики тут же отправили все приставам, те арестовали машину. ИП получил справку об отсутствии задолженности, отнес приставам — но арест они так и не сняли. Куда жаловаться?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП запоздал с оплатой налога за 2020 год. Оплатила на 3 дня позже срока. ИФНС сработала быстро, отправив приставам. Арестовали машину, ИП попала на приём в ИФНС, взяла справку, что все оплачено и отнесла ее приставам.

Справку забрали, арест сняли и сказали, что и задолженность аннулируют. Как бы не так! Сегодня арестовали и счёт и машину за это же.

Я посоветовала писать жалобу на приставов. Куда ещё можно направить злобное письмо?».

В комментариях советуют на пристава жаловаться. И на инспекцию:

«Жалоба на пристава-исполнителя. это персональный косяк. Если есть все платежки, то жалоба в ФНС на исполнителя в местной ИФНС».

Автор на это пишет, что все платежки в ИФНС, справку тоже получили:

«Платёжки все есть, ИФНС справку об отсутствии задолженности выдала. Будем жалобу писать».

На это пишут, что может быть несогласованность между отделами:

«Работа с приставами и справка об отсутствии задолженности — это разные отделы налоговой. Вам надо пообщаться с отделом взыскания задолженности и узнать у них когда они отправляли отзыв приставам?

1,5 года назад сама столкнулась с такой фигнёй. Налоги уплачены, а налоговая тетка не глядя приставам отослала запрос. И у меня с одного счёта сняли по 2-му кругу и с другого счета сняли по 3-му кругу.

Правда, приставы быстро потом все вернули после отзыва налоговой. Но с той налоговой можно было разговаривать и можно было дозвониться, т.к. это был регион. В Москве с такими делами... беда!»

Автор пишет, что у них Истра, и, видимо, тоже пободаться придется.

Вот еще пишут, как там это все работает:

«ИФНС 24 высылает „письма“ в адрес пристава через 2-3 дня после окончания срока оплаты по требованию, если не оплатили. Этот год прям практика такая. И приставы не снимают ничего, пока не получат распоряжение из ИФНС, вы им хоть платёжки, хоть выписки, бесполезно!».

Автор пишет, что у них все точно так же:

«Вот и у нас Истра так сработала. Справку-то они выдали,но, видимо, отзыв не отправили. Лично к приставу попали, отдали справку, сказали, что все ок и на тебе!».

Жалобы на приставов, кстати, не особо работают — они просто отписываются, что у них там 5000 производств, и они не успевают все проверить. А вот если приставу написать благодарственное письмо — его ждет служебная проверка, на предмет коррупционной составляющей. Это так, если отомстить захочется.

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