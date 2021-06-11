Куда пожаловаться на пристава, который арестовал авто ИП из-за просрочки уплаты налога? Уже все уплачено

ИП на три дня просрочил уплату налога за прошлый год. Налоговики тут же отправили все приставам, те арестовали машину. ИП получил справку об отсутствии задолженности, отнес приставам — но арест они так и не сняли. Куда жаловаться?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП запоздал с оплатой налога за 2020 год. Оплатила на 3 дня позже срока. ИФНС сработала быстро, отправив приставам. Арестовали машину, ИП попала на приём в ИФНС, взяла справку, что все оплачено и отнесла ее приставам.

Справку забрали, арест сняли и сказали, что и задолженность аннулируют. Как бы не так! Сегодня арестовали и счёт и машину за это же.

Я посоветовала писать жалобу на приставов. Куда ещё можно направить злобное письмо?».

В комментариях советуют на пристава жаловаться. И на инспекцию:

«Жалоба на пристава-исполнителя. это персональный косяк. Если есть все платежки, то жалоба в ФНС на исполнителя в местной ИФНС».

Автор на это пишет, что все платежки в ИФНС, справку тоже получили:

«Платёжки все есть, ИФНС справку об отсутствии задолженности выдала. Будем жалобу писать».

На это пишут, что может быть несогласованность между отделами:

«Работа с приставами и справка об отсутствии задолженности — это разные отделы налоговой. Вам надо пообщаться с отделом взыскания задолженности и узнать у них когда они отправляли отзыв приставам?

1,5 года назад сама столкнулась с такой фигнёй. Налоги уплачены, а налоговая тетка не глядя приставам отослала запрос. И у меня с одного счёта сняли по 2-му кругу и с другого счета сняли по 3-му кругу.

Правда, приставы быстро потом все вернули после отзыва налоговой. Но с той налоговой можно было разговаривать и можно было дозвониться, т.к. это был регион. В Москве с такими делами... беда!»

Автор пишет, что у них Истра, и, видимо, тоже пободаться придется.

Вот еще пишут, как там это все работает:

«ИФНС 24 высылает „письма“ в адрес пристава через 2-3 дня после окончания срока оплаты по требованию, если не оплатили. Этот год прям практика такая. И приставы не снимают ничего, пока не получат распоряжение из ИФНС, вы им хоть платёжки, хоть выписки, бесполезно!».

Автор пишет, что у них все точно так же:

«Вот и у нас Истра так сработала. Справку-то они выдали,но, видимо, отзыв не отправили. Лично к приставу попали, отдали справку, сказали, что все ок и на тебе!».

Жалобы на приставов, кстати, не особо работают — они просто отписываются, что у них там 5000 производств, и они не успевают все проверить. А вот если приставу написать благодарственное письмо — его ждет служебная проверка, на предмет коррупционной составляющей. Это так, если отомстить захочется.