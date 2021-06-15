Компенсация за неотгуленные отпуска выплачивается совместителям. При совмещении – нет

Компенсация за неиспользованные отпуска выплачивается совместителям. При совмещении — нет. Главное — не путаться в терминах.

Совместительство — выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Совмещение — работа по другой должности в течение рабочего дня без отрыва от основной работы. Оформляют совмещение дополнительным соглашением к трудовому договору и приказом.

Кадровики в ВК обсуждают, как назначается компенсация неотгуленного отпуска при совмещениях и совместительствах.

Кто-то отметил, что совмещение не может быть оформлено на 0,5 ставки. Возможно, автор вопроса немного запутался в терминах:

Другой ответил, что при совместительстве — оплачивается, а при совмещении — нет:

Но были и те, кто сам немного запутался. Уволить человека при совмещении нельзя. Можно только прекратить совмещение.