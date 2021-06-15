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Компенсация за неотгуленные отпуска выплачивается совместителям. При совмещении – нет

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Рубрика Трудовые отношения
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Компенсация за неиспользованные отпуска выплачивается совместителям. При совмещении — нет. Главное — не путаться в терминах.

Совместительство — выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Совмещение — работа по другой должности в течение рабочего дня без отрыва от основной работы. Оформляют совмещение дополнительным соглашением к трудовому договору и приказом.

Кадровики в ВК обсуждают, как назначается компенсация неотгуленного отпуска при совмещениях и совместительствах.

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Кто-то отметил, что совмещение не может быть оформлено на 0,5 ставки. Возможно, автор вопроса немного запутался в терминах:

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Другой ответил, что при совместительстве — оплачивается, а при совмещении — нет:

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Но были и те, кто сам немного запутался. Уволить человека при совмещении нельзя. Можно только прекратить совмещение.

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Понятия «работа по совместительству» и «работа по совмещению» часто путают. О том, что такое совмещение и чем оно отличается от совместительства, читайте в данной новости.

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