Компенсация за неотгуленные отпуска выплачивается совместителям. При совмещении – нет

Компенсация за неиспользованные отпуска выплачивается совместителям. При совмещении — нет. Главное — не путаться в терминах.
Совместительство — выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.
Совмещение — работа по другой должности в течение рабочего дня без отрыва от основной работы. Оформляют совмещение дополнительным соглашением к трудовому договору и приказом.
Кадровики в ВК обсуждают, как назначается компенсация неотгуленного отпуска при совмещениях и совместительствах.
Кто-то отметил, что совмещение не может быть оформлено на 0,5 ставки. Возможно, автор вопроса немного запутался в терминах:
Другой ответил, что при совместительстве — оплачивается, а при совмещении — нет:
Но были и те, кто сам немного запутался. Уволить человека при совмещении нельзя. Можно только прекратить совмещение.
Понятия «работа по совместительству» и «работа по совмещению» часто путают. О том, что такое совмещение и чем оно отличается от совместительства, читайте в данной новости.