❗️ Нельзя одновременно работать на двух вредных работах

Работник не может быть официально трудоустроен на двух работах с вредными или опасными условиями труда.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф

Если работник работает по основной работе и по совместительству во вредных или опасных условиях труда, то с совместительства его необходимо уволить.

Ч. 5 ст. 282 ТК не допускает работу по совместительству на вредных условиях, если и основная работа предусматривает аналогичные условия труда. Работника надо уволить по независящим от сторон обстоятельствам.

Перед увольнением работодатель должен предложить совместителю другую работу, условия труда которой — обычные.