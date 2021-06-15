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❗️ Нельзя одновременно работать на двух вредных работах

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Рубрика Трудовые отношения
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Работник не может быть официально трудоустроен на двух работах с вредными или опасными условиями труда.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф

Если работник работает по основной работе и по совместительству во вредных или опасных условиях труда, то с совместительства его необходимо уволить.

Ч. 5 ст. 282 ТК не допускает работу по совместительству на вредных условиях, если и основная работа предусматривает аналогичные условия труда. Работника надо уволить по независящим от сторон обстоятельствам.

Перед увольнением работодатель должен предложить совместителю другую работу, условия труда которой — обычные.

Подробнее об увольнении в новости «Причины увольнения с работы: шпаргалка кадровика».

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