Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

❓ Как быть с уплатой взносов в Москве из-за непонятного статуса дней с 15 по 19 июня?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоги, взносы, пошлины
Версия для печати

Бухгалтеры пытаются понять, как быть со сроками уплаты страховых взносов в Москве, поскольку неясен статус дней с 15 по 19 июня — то ли он не рабочие, то ли выходные...

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Что, взносы значит не надо 15-го платить, коли нерабочие эти дни? Я так думаю».

В комментариях уточняют, что это не прям совсем не платить, а про сдвиг сроков уплаты:

«Так эти нерабочие не подпадают под п. 7 ст. 6.1 НК. Они же не по указу президента, поэтому сроки не переносятся».

Кто-то пишет, что жаль. Могли бы сроки перенести.

«Да, очень жаль, что не указу президента. Хоть сроки бы перенесли».

Кто-то тоже думала, что посыл автора поста — совсем не платить:

«А... вы про сроки! А я думала креатив — не платить взносы с выплат за эти дни... Оно ж не по закону, а по хотелкам».

А кто-то пишет, что программа ФНС вряд ли в курсе указов региональных руководителей:

«Я думаю, программа ФНС ничего не знает про указы Сергея Семеновича. Равно, как и про Указы других региональных руководителей...».

Еще обратили внимание на неясный статус этих дней:

«Так это и не нерабочие дни, это дни „с режимом работы, аналогичном режиму работы...“».

Недоумение вообще многое теперь вызывает:

«Я вот в недоумении: график организации Пн — Пт, Сб и Вс — выходные дни. При графике работы как в Вс, получается вся неделя — сплошное воскресенье. А если выходить на работу, то оплата какая? Как за работу в выходной день? Обычно по окладу? Как вести табель? Или все дни в табеле выходными ставить? Но как тогда с сохранением ЗП быть, ведь Вс выходной и он не оплачивается? Смех и слезы!».

В общем, вывод такой:

«Платить как положено и отчетность сдавать. Потом замучаетесь по судам бегать».

Кстати, кто-то налоговикам дозвониться не могут. Они-то работают?

«Налоговые по Москве тоже не работают? Пытаюсь пол дня дозвониться в 51 налоговую, — тишина».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговый мониторинг как новый контроль от ФНС: что нужно знать». Он пройдет 18 июня, начало в 10:00 по Мск.

Подборка полезных мероприятий

Разместить