❓ Как быть с уплатой взносов в Москве из-за непонятного статуса дней с 15 по 19 июня?

Бухгалтеры пытаются понять, как быть со сроками уплаты страховых взносов в Москве, поскольку неясен статус дней с 15 по 19 июня — то ли он не рабочие, то ли выходные...

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Что, взносы значит не надо 15-го платить, коли нерабочие эти дни? Я так думаю».

В комментариях уточняют, что это не прям совсем не платить, а про сдвиг сроков уплаты:

«Так эти нерабочие не подпадают под п. 7 ст. 6.1 НК. Они же не по указу президента, поэтому сроки не переносятся».

Кто-то пишет, что жаль. Могли бы сроки перенести.

«Да, очень жаль, что не указу президента. Хоть сроки бы перенесли».

Кто-то тоже думала, что посыл автора поста — совсем не платить:

«А... вы про сроки! А я думала креатив — не платить взносы с выплат за эти дни... Оно ж не по закону, а по хотелкам».

А кто-то пишет, что программа ФНС вряд ли в курсе указов региональных руководителей:

«Я думаю, программа ФНС ничего не знает про указы Сергея Семеновича. Равно, как и про Указы других региональных руководителей...».

Еще обратили внимание на неясный статус этих дней:

«Так это и не нерабочие дни, это дни „с режимом работы, аналогичном режиму работы...“».

Недоумение вообще многое теперь вызывает:

«Я вот в недоумении: график организации Пн — Пт, Сб и Вс — выходные дни. При графике работы как в Вс, получается вся неделя — сплошное воскресенье. А если выходить на работу, то оплата какая? Как за работу в выходной день? Обычно по окладу? Как вести табель? Или все дни в табеле выходными ставить? Но как тогда с сохранением ЗП быть, ведь Вс выходной и он не оплачивается? Смех и слезы!».

В общем, вывод такой:

«Платить как положено и отчетность сдавать. Потом замучаетесь по судам бегать».

Кстати, кто-то налоговикам дозвониться не могут. Они-то работают?

«Налоговые по Москве тоже не работают? Пытаюсь пол дня дозвониться в 51 налоговую, — тишина».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговый мониторинг как новый контроль от ФНС: что нужно знать». Он пройдет 18 июня, начало в 10:00 по Мск.