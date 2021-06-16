65% россиян не хотят отказываться от налички. Титов считает, что это недоверие властям и банкам

65% жителей страны не хотят отказываться от использования наличных денег. Причина, по их мнению — онлайн-счет легко отследить и блокировать.

Об этом со ссылкой на исследование портала Superjob.ru пишет ИА Regnum.

18% высказались за полный отказ от налички;

17% затруднились ответить;

19% желающих отказаться от наличных — мужчины;

женщин среди желающих отказаться — 16%;

А как считаете вы?

Отказаться от наличных пожелали люди с доходом до 30 тыс. руб. в месяц (21%), и с зарплатой от 50 тыс. руб. (13%). Больше всего противников — среди молодёжи до 24 лет (36%).

Комментирует бизнес-омбудсмен Борис Титов:

«65% жителей России не готовы полностью отказаться от использования наличных денег. Больше всего противников — среди молодёжи до 24 лет (36%), что, казалось бы, странно. Но, только на первый взгляд. Хотя в материале Регнум в качестве главного аргумента приводится опасение, что онлайн-счёт легко отслеживать и блокировать, полагаю, что причины значительно глубже.

Люди не уверены в завтрашнем дне, абсолютно не доверяют финансовым властям, надзорными органам и банкам

Наши соотечественники в 2021 году уверены, что риск от хранения денежной массы «в матрасе» до сих пор существенно ниже. И я их понимаю».