Борьба налоговиков с неприменением ККТ в общепите дает свои плоды. И это только начало…

Рестораны и кафе стали более добросовестными налогоплательщиками.

Количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми органами к группе риска при применении ККТ снизилось более чем в 2 раза. Об этом сообщает ФНС.

Напомним, в январе налоговики запустили проект «Общественное питание».

Цель проекта — побуждение повсеместного применения представителями общепита ККТ, увеличение выручки, фиксируемой с применением ККТ, и как следствие, повышение роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота рынка общепита и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

В ходе проекта на основе риск-ориентированного подхода выявлялись налогоплательщики, нарушающие законы о ККТ.

На первом этапе налоговики проанализировали деятельность участников сферы общепита на основе данных ККТ. В частности, в группу с высоким риском попали бизнесмены, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т.д.

Таким участникам рынка в личные кабинеты ККТ направили

По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы, и количество высокорисковых плательщиков снизилось более чем в два раза, сообщает ФНС.

В рамках второго этапа проекта налоговики проверят предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с высокой долей риска.