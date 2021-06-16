☝️ Иностранцев нельзя принять на дистанционную работу

Нельзя принять на дистанционную работу иностранца, который проживает и будет работать в другой стране.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Работа дистанционщиков регулируется гл. 49.1 ТК. В ней прописано, что работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда таких работников. Все акты по трудовому законодательству распространяются только на территории России.

Представить безопасные условия и охрану труда дистанционщику, проживающему и работающему в другой стране нельзя.

Поэтому на дистанционную работу нельзя принять иностранца, который будет работать за пределами России.