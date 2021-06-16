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IT-гигантам будут блокировать платежи из России и блокировать их самих. За несоблюдение законодательства

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Рубрика Интернет и IT
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IT-гигантов заставят открывать представительства и филиалы в России, при аудитории более 500 тыс. чел. в нашей стране. А еще введут для них ряд мер принуждения.

На «Клерке» писали о внесении законопроекта в Госдуму. Сейчас он прошел второе чтение. Поправки ко второму чтению — более широко изложили ряд формулировок, особенно про меры принуждения к иностранным IT-компаниям, нарушающим российское законодательство.

Среди них — информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян.

В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ.

В него входят

  • соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter),
  • видеохостинги (YouTube, Twitch.tv),
  • мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber),
  • почтовый сервис (Gmail),
  • поисковики (Google, Bing.com),
  • провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy),
  • онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com),
  • а также Wikipedia.org.

Данный список могут впоследствии скорректировать.

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