IT-гигантам будут блокировать платежи из России и блокировать их самих. За несоблюдение законодательства

IT-гигантов заставят открывать представительства и филиалы в России, при аудитории более 500 тыс. чел. в нашей стране. А еще введут для них ряд мер принуждения.

На «Клерке» писали о внесении законопроекта в Госдуму. Сейчас он прошел второе чтение. Поправки ко второму чтению — более широко изложили ряд формулировок, особенно про меры принуждения к иностранным IT-компаниям, нарушающим российское законодательство.

Среди них — информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян.

В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ.

В него входят

соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter),

видеохостинги (YouTube, Twitch.tv),

мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber),

почтовый сервис (Gmail),

поисковики (Google, Bing.com),

провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy),

онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com),

а также Wikipedia.org.

Данный список могут впоследствии скорректировать.