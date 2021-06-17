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Самозанятые не обязаны проходить обязательную вакцинацию

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Рубрика Общество. Люди. События
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Самозанятые не должны проходить обязательную вакцинацию от ковида.

Они не поименованы в постановлении главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года № 1.

В п. 1 данного постановления указано, что обязательной вакцинации подлежат госслужащие Москвы и «работающие на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере».

На самозанятых, которые оказывают деятельность в перечисленных сферах, не распространяется данный указ.

Данную информацию также подтвердили на горячей линии.

О вакцинации в Москве и МО на «Клерке»:

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