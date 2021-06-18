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Работодатель не может приходить домой к дистанционщику

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель не может приходить домой к дистанционщику. Даже в рабочее время в целях контроля за трудовой длительностью или для решения рабочих вопросов.

Такого мнения придерживается Роструд в письме от 17.04.2021 № ПГ/08368-6-1.

Труд дистанционных работников регулируется гл. 49.1 ТК. Взаимодействие работодателя и дистанционщика происходит через  интернет или по телефону.

Дистанционная работа предполагает, что работник самостоятельно определяет место своей работы без согласования с начальством.

Приходить домой к такому сотруднику работодатель не имеет права. Решать все рабочие вопросы и контролировать рабочий процесс надо также дистанционно.

О том, как правильно принимать сотрудников на дистанционную работу, читайте в этой новости.

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