Работодатель не может приходить домой к дистанционщику. Даже в рабочее время в целях контроля за трудовой длительностью или для решения рабочих вопросов.

Такого мнения придерживается Роструд в письме от 17.04.2021 № ПГ/08368-6-1.

Труд дистанционных работников регулируется гл. 49.1 ТК. Взаимодействие работодателя и дистанционщика происходит через интернет или по телефону.

Дистанционная работа предполагает, что работник самостоятельно определяет место своей работы без согласования с начальством.

Приходить домой к такому сотруднику работодатель не имеет права. Решать все рабочие вопросы и контролировать рабочий процесс надо также дистанционно.