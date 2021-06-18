😂 Налоговик на рабочем месте в носках и шлепанцах. Фото из инспекции

Налоговый инспектор на рабочем месте в качестве обуви выбрал шлепанцы. Прямо на носки. Как говорится, о вкусах не спорят. Может, ему так удобнее.

Поделился на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

В комментариях предположили, что это так налогоплательщик показал, что денег только на носки и шлепанцы хватило:

«Что не так? Чувак наглядно демонстрирует своим внешним видом, что налоговая нагрузка непосильна... Летние туфли — это роскошь, дорогостоящая покупка. Оставшегося после уплаты налогов хватило на носки и сланцы. Правда жизни».

Автор пишет, что это налоговик:

«Это налоговик. Он чувствует себя как дома».

На это ответили, что в целом нормы приличия соблюдены.

«Ну, все нормы соблюдены... Носки присутствуют и штаны во всю длину...».

Кто-то еще обратил внимание, что коврик в налоговой грязный. Автор на это пишет:

«Вымоют слезами налогоплательщиков».

А кто-то считает, что это он чистый еще.

Кстати говоря, налоговики иногда голый оклад получают. А он у них очень небольшой, на «Клерке» сегодня об этом писали.