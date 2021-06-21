❗❗❗ За отказ от вакцинации сотрудника можно отстранить от работы

Работодатель может отстранить сотрудника от работы, если работник отказывается от вакцинации от ковид. Отстранение от работы — без выплаты зарплаты. Исключение — у работника есть противопоказания.
Об этом сказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков:
«Для работников, которые указаны в документе, вакцинация становится обязательной. Если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы», — отменил Котяков.
Цитата по «Российской газете».
Период отстранения — до тех пор, пока в регионе наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.
Министр труда и соцзащиты отметил, что решение об обязательной вакцинации для отдельных категорий работников принимается на региональном уровне.
Обязательная вакцинация работников, занятых в отдельных отраслях деятельности, действует в Москве, Подмосковье, на Сахалине и в Кемеровской области.
Штраф за отсутствие у работников прививок от ковид — от 50 тыс до 1 млн руб.
Стоит отметить, что ранее власти Москвы разрешили бизнесу отстранять сотрудников от работы без зарплаты за необоснованный отказ от вакцинации.