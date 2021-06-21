Директора заставляют ехать более 300 км на допрос в налоговую. Нельзя на месте допросить?

Налоговики требуют директора московской фирмы ехать на допрос в Москву, хотя тот живет в Иваново. А в другом случае требуют уточниться на 15 млн, дескать, контрагенты ненадежные, их директоров уже допросили. Вот только это, мягко говоря, вранье.

Двумя перлами от налоговой поделился налоговый адвокат Вячеслав Василевский на своей странице в Facebook.

«1. Генеральный директор московской компании получил сегодня на почте повестку о вызове на допрос в московскую налоговую инспекцию. Сам он прописан и живёт в Ивановской области. Там же повестку и получил. Больше 300 км расстояние, ну так, на минуточку.

Как сознательный гражданин, директор позвонил инспектору и предложил направить письмо с просьбой его опросить в его территориальную налоговую инспекцию или оплатить ему проезд до Москвы и обратно до дома.

Что он услышал в ответ? Угрозы. Возбуждение уголовного дела, принудительный привод в инспекцию. „Да и вообще вы обязаны явиться! Не имеете права игнорировать!“.

Вы не обязаны являться по вызову в другой регион. Не обязаны. Такие перлы встречаю частенько. Кстати, кто знает, может есть какие-то письма ФНС, регулирующие подобные ситуации?

2. Очередной вызов на очередную комиссию. В рамках неё сотрудник налогового органа в весьма резкой форме требует уплатить в бюджет ни много ни мало, 15 000 000 руб. При этом сыплет мне и директору информацией о том, что дескать не могли компании поставлять товар, поскольку генеральные директора сомнительных [по мнению налоговиков] компаний, были допрошены и отказались от организаций.

Да вот незадача, это откровенное враньё. Генеральные директора поставщиков налоговым органом не допрашивались. В адрес этих поставщиков даже банальных встречек не направлялось. А это несколько кликов мышкой, ну камон..

Отсюда мораль. Не уточнять слепо и бездумно свои [не свои на самом деле] налоговые обязательства, сделки анализировать, а доводы налогового органа перепроверять, поскольку они могут быть банальным и откровенным враньем, озвученным вам в лицо с серьезной миной».

В комментариях пишут с сарказмом:

«Странно... Генеральный дмректор московской фирмы не хочет ехать на допрос в московскую инспекцию...».

Автор поста на это пишет, что он живет в Ивановской области:

«Он живет в Ивановской области. Так на минуточку. Что тут странного?».

На это ответили, что раз компания в Москве, директор обязан ехать на допрос в Москву:

«Если фирма зарегистрирован в г.Москве, стоит на учете в Московской ИФНС, то я думаю не важно где прописан руководитель, он должен явиться в свою московскую ИФНС».

Автор на это пишет, что вообще-то есть практика, когда по месту жительства в ИФНС допрашивают, по поручению:

«А если он в Хабаровске прописан? Не думаю что обязан, но буду рад если кто-то поделится практикой. А вообще налоговые практикуют письма в налоговые по приписке, чтоб допросили».

Возник небольшой спор, что адрес компании, по ГК — это адрес нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа, то есть директора. Но по факту есть множество компаний, где по юридическому адресу директор не сидит.

Заодно автор пишет, что данный директор — еще и участник в единственном лице. Но компания уже год не работает.

В общем, формально-то налоговики правы. Но по факту засталять человека ехать из Иваново в Москву — это, конечно, перебор.