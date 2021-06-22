💉 Отстранение от работы непривитых сотрудников: это вообще законно? Ответ на этот вопрос волнует бизнес

По мнению Минтруда непривитых сотрудников можно отстранять от работы. Но на каком основании? Этот вопрос очень волнует бизнес.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо столичному санитарному врачу Елене Андреевой с просьбой разъяснить этот вопрос, пишут «Известия».

Также ассоциация спросила, будут ли чиновники Роспотребнадзора и московского правительства поддерживать бизнес, если он столкнется с проблемами при проверках трудовой инспекции.

Напомним, до 15 июля московские работодатели сферы услуг должны вакцинировать 60 % своих сотрудников первым компонентом вакцины от коронавируса.

Надзор за исполнением требований начнется с 15 июля. Оштрафовать ИП смогут на сумму до 50 тыс. рублей, организации — до 300 тыс. рублей. Если нарушения зафиксируют и при повторной проверке, то санкции возрастут до 1 млн рублей для ИП и организаций. Более того, их работу смогут приостановить на три месяца.

Отметим, случаи отстранения от работы перечислены в статье 76 ТК.

В частности, отстранить от работы можно по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и в других случаях, предусмотренных ТК, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Именно на эту статью 76 ТК вкупе с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ссылается Роструд, отвечая на вопрос об отстранении непривитых сотрудников от работы.

Однако 52-ФЗ не может превалировать над Трудовым кодексом, а в ТК нет прямой нормы, разрешающей лишать людей работы за отказ от прививки.

В АКОРТ посетовали, что первая же жалоба отстраненного работника в государственную инспекцию труда повлечет за собой штраф для работодателя, а затем и 90 дней закрытия за нарушение ТК.

Президент Московской коллегии адвокатов Ренат Курбанов в интервью «Известиям» отметил, что де-юре высказанные ритейлерами риски обоснованы. Суды могут не согласиться с позицией Минтруда о том, что отстранение невакцинированных сотрудников возможно и легально. Если работники торговых сетей начнут подавать исковые заявления, то бизнес может проиграть.