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💉 Отстранение от работы непривитых сотрудников: это вообще законно? Ответ на этот вопрос волнует бизнес

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Рубрика Трудовое право
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По мнению Минтруда непривитых сотрудников можно отстранять от работы. Но на каком основании? Этот вопрос очень волнует бизнес.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо столичному санитарному врачу Елене Андреевой с просьбой разъяснить этот вопрос, пишут «Известия».

Также ассоциация спросила, будут ли чиновники Роспотребнадзора и московского правительства поддерживать бизнес, если он столкнется с проблемами при проверках трудовой инспекции.

Напомним, до 15 июля московские работодатели сферы услуг должны вакцинировать 60 % своих сотрудников первым компонентом вакцины от коронавируса.

Надзор за исполнением требований начнется с 15 июля. Оштрафовать ИП смогут на сумму до 50 тыс. рублей, организации — до 300 тыс. рублей. Если нарушения зафиксируют и при повторной проверке, то санкции возрастут до 1 млн рублей для ИП и организаций. Более того, их работу смогут приостановить на три месяца.

Отметим, случаи отстранения от работы перечислены в статье 76 ТК.

В частности, отстранить от работы можно по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и в других случаях, предусмотренных ТК, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Именно на эту статью 76 ТК вкупе с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ссылается Роструд, отвечая на вопрос об отстранении непривитых сотрудников от работы.

Однако 52-ФЗ не может превалировать над Трудовым кодексом, а в ТК нет прямой нормы, разрешающей лишать людей работы за отказ от прививки.

В АКОРТ посетовали, что первая же жалоба отстраненного работника в государственную инспекцию труда повлечет за собой штраф для работодателя, а затем и 90 дней закрытия за нарушение ТК.

Президент Московской коллегии адвокатов Ренат Курбанов в интервью «Известиям» отметил, что де-юре высказанные ритейлерами риски обоснованы. Суды могут не согласиться с позицией Минтруда о том, что отстранение невакцинированных сотрудников возможно и легально. Если работники торговых сетей начнут подавать исковые заявления, то бизнес может проиграть.

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