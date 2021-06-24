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Сотрудница хочет работать неполный день и находится в декрете. Работодатель не имеет права отказать в просьбе

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель не имеет права отказать декретнице выйти на работу на условиях неполной рабочей неделе, находясь при этом в отпуске по уходу за ребенком.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

По ст. 256 ТК сотрудница может совмещать работу на условиях неполного рабочего времени или на дому и находиться в отпуске по уходу за ребенком.

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе женщины, при условии, что ее ребенку еще нет 14 лет.

То есть в данном случае работодатель не имеет право отказать сотруднице.

Вправе ли работодатель отказать в досрочном выходе из декрета? Читайте здесь.

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