Сотрудница хочет работать неполный день и находится в декрете. Работодатель не имеет права отказать в просьбе

Работодатель не имеет права отказать декретнице выйти на работу на условиях неполной рабочей неделе, находясь при этом в отпуске по уходу за ребенком.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

По ст. 256 ТК сотрудница может совмещать работу на условиях неполного рабочего времени или на дому и находиться в отпуске по уходу за ребенком.

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе женщины, при условии, что ее ребенку еще нет 14 лет.

То есть в данном случае работодатель не имеет право отказать сотруднице.