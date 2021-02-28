Вправе ли работодатель отказать в досрочном выходе из декрета?

Всё чаще встречаются случаи, что мамочки не сидят в декрете до его окончания, а выходят на работу раньше. Это связано с тем, что длительное пребывание в декретном отпуске очень сильно влияет на финансовое положение семьи. В данной статье я расскажу вам об оформлении такого выхода на работу, чтобы не допустить ошибок и разногласий с сотрудниками.

Для начала нужно получить от сотрудницы заявление о досрочном выходе на работу из отпуска по уходу за ребёнком. Составить его можно в произвольной форме, так как какого-то общего образца нет. В заявлении мамочка просит разрешение выйти на работу на неполный рабочий день и указывает, с какого числа планирует это сделать.

Обращаю ваше внимание, что работодатель не в праве отказать ей в просьбе работать по графику неполного рабочего времени (ст. 93 ТК РФ; п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда от 28.01.2014 № 1).

Отказ повлечёт за собой не очень хорошие последствия. Например, организацию могу привлечь к ответственности за нарушение трудового законодательства и наложить штраф. А в случае подачи сотрудницей иска в суд, можно будет попасть на выплаты компенсации за нанесение морального вреда, заработной платы и компенсации за задержку оплаты труда. Например, как было рассмотрено в Апелляционном определении Пермского районного суда от 13.04.2015 № 33-3491. В нём рассматривалась ситуация, где руководитель не разрешил сотруднице выйти на неполный день с того дня, с которого она планировала.

Если сотрудница работала по сокращенному графику ранее, то при её досрочном выходе из отпуска по уходу за ребёнком не нужно брать заявление о неполном рабочем времени, ведь этот режим предусмотрен её трудовым договором. Тут будет достаточно заявления с датой выхода на работу.

Оформляем дополнительное соглашение

Выход на работу на неполное рабочее время необходимо закрепить в дополнительном соглашении к трудовому договору. Выглядеть оно может так.

Следующим шагом будет подготовка на подпись директору приказа о работе сотрудницы на условиях неполного рабочего времени.

Организация рабочего времени

В случае выхода на работу раньше окончания срока отпуска по уходу за ребёнком работодателю необходимо такой сотруднице предоставить следующие льготы:

Давайте рассмотрим, что нельзя допускать в отношении таких сотрудниц. Конечно же, их нельзя отправлять в командировки. Принуждать к сверхурочной работе (в том числе в выходные и праздничные дни). Им нельзя отказывать в оформлении листа нетрудоспособности. И таких сотрудниц нельзя уволить до момента достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Примите во внимание, что сотрудница может вернуться обратно в декрет, если это нужно, но только по соглашению с руководителем.

Вы, наверняка, сталкивались с необходимостью приёма нового работника на «декретное» место. Работодатель может это делать, но должен предупредить новоиспеченного, что это место «декретницы». В свою очередь, когда сотрудница решит выйти на работу из декрета досрочно, то работодатель должен её место освободить и расторгнуть с временным сотрудником трудовой договор на основании ч. 3 ст. 79 Трудового кодекса, либо предложить ему перевод на другую должность.

Судебная практика

Рассмотрим определение Четвёртого Кассационного суда общей юрисдикции от 28.01.2020 88-1224/2020.

Сотрудница, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, решила выйти на работу на неполный рабочий день. Она обратилась к руководителю с заявлением, но он ей отказал. Сотрудница подала иск в суд и оспорила его отказ.

Работодатель в суде пояснил, что занимаемая ею должность предполагает постоянное нахождение на рабочем месте в течение всего рабочего дня без возможности его оставления в течение рабочего дня. Из этого следует, что она не может исполнять свои должностные обязанности в режиме неполного рабочего времени.

Суд кассационной инстанции не принял данные доводы нанимателя и встал на сторону истицы. Судьи объяснили свою позицию тем, что неполный рабочий день или неполная рабочая неделя могут быть установлены по соглашению сторон как при приёме на работу, так и впоследствии. А также, что работа на должности, предполагающей постоянное нахождение на рабочем месте, не лишает права сотрудницы на работу по графику неполного рабочего времени. В своём решении суд обязал предоставить «мамочке» работу на условиях неполного рабочего времени, не прерывая отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

Частые вопросы

Можно ли получить отказ в досрочном прекращении отпуска по уходу за ребёнком, если у нанимателя нет подходящей работы для «мамочки»?

Нет. На время отпуска по уходу за ребёнком за работником сохраняется место работы и его должность (ст. 256 ТК). При этом сотрудник вправе в любой момент прекратить отпуск и выйти на работу, в том числе на полный рабочий день (ст. 256 ТК). За работодателем сохраняется обязанность предоставить сотруднице работу по трудовому договору после окончания отпуска по уходу за ребёнком (ст. 22, ст. 21 ТК).

Можно ли сотруднице, являющейся совместителем досрочно выйти трудиться из отпуска по уходу за ребёнком? Она может выйти на работу только по совместительству или только по основной работе?

Может выйти досрочно на любое место работы. Право прервать отпуск по уходу за ребёнком не ограничивается ни фактом совместительства, ни тем, какое это совместительство внутренне или внешнее. Выходит, что такой сотрудник имеет право выбора места работы, куда выйти досрочно из отпуска по уходу за ребёнком.

Давайте с вами подведём итоги. Мы выяснили с вами, что работодатель не имеет права отказать сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком, в предоставлении работы на условиях неполного рабочего времени. Об этом также пишет Минтруд в своем письме от 14.12.2020 № 14-2/ООГ-18043.

В данном письме указывается на то, что по заявлению сотрудницы во время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком она может работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.

Также ведомство обозначило, что уход в декретный отпуск — это право, а не обязанность, поэтому «мамочка» может выйти из декрета в любой удобный для неё момент или же приступить к работе в режиме неполного рабочего времени, не прерывая отпуск по уходу за ребёнком.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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