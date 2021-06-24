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Бухгалтеры спорят, как лучше работать: в офисе или на удаленке

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Бухгалтеры обсуждают, как лучше работать, из дома, или ездить в офис. Кому-то работа дома неудобна, потому что перемежается с домашними делами. А кого-то она просто расхолаживает. Но и офис не всем интересен.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Нахожусь на карьерном распутье в данный момент. Полтора месяца назад уволилась из офиса, где работала главбухом. По причине некомфортной обстановки — давление со стороны директора, его посягательства на мое личное время и прочее. В общем мне не хватало свободы.

Не спешу на работу снова, так как дочка выпустилась из сада, а в школу ещё не пошла. Да и отдыхаю. Но вот взяла подработку — маленькую строительную фирму за небольшую плату.

И вот дилемма, работать из дома, т.е. найти ещё пару-тройку организаций и вести их тихонько. Или выходить всё же в офис? Да, живу я в небольшом городе далеко от Москвы.

Что лучше для бухгалтера? В финансовом плане, в плане удобства и самоощущения?».

В комментариях усомнились, что работа из дома — это рай. Там есть свои минусы.

«Почему-то всем работа дома кажется раем... Я бы так не сказала! Работать дома — в разы сложнее, чем в офисе. Если вы дома, то мало кто это воспринимает работой в течении хотя бы пяти часов в день. Дескать, вы же дома! А значит, можно зайти в гости, попросить отлучиться ненадолго, разогреть суп и помыть посуду — список бесконечен. Чтобы работать из дома, нужна еще и высокая самоорганизация.

В офисе вам, кроме работы, делать нечего, вы ж пришли работать. А дома постоянный и нескончаемый список, чего поделать и только потом поработать.

И социум! Ни одна удаленка не заменит живое общение, как бы ни надоели коллеги».

Кто-то ушла в прошлом году на удаленку, так и работает:

«Мне 51 и я как ушла на самоизоляцию в марте 2020, так и не планирую возвращаться в офис. И сотрудники наши так же. Мы даже офис перестали арендовать.

Хотя ломка была, особенно у руководства. Но сейчас даже оно оценило возможность не работать ради жизни, а жить работая. Это огромная разница.

Не все нюансы можно рассказать словами. Вам самой решать, что для вас и вашей семьи важно».

Кто-то работает на удаленке уже достаточно давно.

«Я с 2005 года работаю дома. Несколько раз выходила на работу на короткие периоды (до года), но тоже только на несколько дней в неделю. Работать дома надо приноровиться и привыкнуть, это не все могут.

Мне когда-то понадобилось месяца 3-4 на то, чтобы „заставить“ себя работать дома, не отвлекаясь на телек, телефон, и прочее.

Сейчас мысль о полном графике вызывает только недоумение, и только если жизнь жестко заставит и будет существенная разница в заработке. Доход сейчас совершенно точно сравним с доходом на полном графике и выше среднего по Москве. Мое мнение однозначное».

Кто-то тоже давно работает из дома, но при этом комбинирует с поездками в офис:

«Я с 2006 года работаю дома с выездом в офис 1-2 раза в неделю. Для меня это идеальный график, но часы работы у меня не нормированы, я работаю всегда и до ночи, пока не сделаю все запланированные рабочие задачи.

В выходные поставила себе установку к компьютеру не подходить, занятия домашними делами отдыхом особо не назовешь, но мне нужна перезагрузка.

В офис на пятидневку — нет, это вообще не мое».

А вот кто-то пишет, что работа из дома лично ее расхолаживает:

«Если б я выбирала между работой по найму и работой дома по договору — 10 раз бы подумала, меня работа именно дома очень расхолаживает, даже при наличии кабинета (из которого всегда можно выйти и заняться домашними делами или тупо поспать).

Я бы, набрав хотя бы пять клиентов, арендовала малюсечный офис — тогда, безусловно, это значительно приятней найма.

Когда-то так сделали две моих подруги с моей подачи — и преуспевают. Главное, найти нужное количество клиентов, чтоб офис окупить. Одна из моих подруг уже и помощницу взяла, и получился бизнесок уже какой никакой».

Кому-то удаленка удобна, когда есть маленькие дети:

«На удаленке очень удобно, когда дети маленькие. А потом привыкаешь... Или не привыкаешь и возвращаешься в офис».

Советуют сначала поработать дома, а потом уже решать, в офис выходить или нет.

«Поработайте пока дома. Не понравится, выйдете в офис. Я работала дома, все было в кайф. Но однажды мне захотелось в офис».

Кто-то прямо расписал плюсы и минусы и того и другого варианта работы:

«Приехал в офис, пообщался с коллективом, в 18-19 выключил компьютер и уехал домой. Выходные есть выходные, компьютер в офисе.

На удаленке работаешь в любое время суток, не кому не важно, что время уже 21-00 или воскресение. Ну и в отпуске ты с ноутбуком работаешь.

На работе в офисе все компьютеры оплачивает фирма, дома — вы сами».

В любом случае, мнение тут будет у каждого свое, единственное для него верное. Поэтому, стоит самим пробовать работать и в офисе и из дома, и уж потом решать, что лучше.

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