«Экономический паспорт предприятия», «сертификат экономического состояния»... И другие виды подобного развода

Многим, пожалуй, прилетали письма якобы от «Роснефти», «Газпрома», и других известных крупных компаний. В них поздравляют с выигранным тендером, нужен лишь некий сертификат, который сделают в названной компании, «всего» за 30-40 тысяч.

Вариантов такого «развода» много — «сертификат», «паспорт», «аудит» — тысячи их. Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Будьте осторожны — мошенники теперь выманивают деньги под видом того, что поставщик должен предоставить будущему клиенту экономический паспорт предприятия, а он стоит свыше 40 тыс. руб. Вы тратите время и деньги, а в результате получаете никому не нужный документ и отсутствие клиента. Будьте бдительны, господа».

Вообще, этому трюку уже несколько лет. О чем и пишут в комментариях:

«А еще — аудит в указанной клиентом фирме! Не ново!».

Еще сподобное есть:

«Было уже. ЭЦП для торгов ещё».

Кто-то еще провспоминает:

«А еще от имени Роснефти поздравляют с выигранным тендером и предлагаю в обеспечение закупки сделать перевод. Умилило, что тендер на работу с сотрудниками, предприятий которых нет в нашем городе».

И еще вариант с «тендером»:

«У нас недавно просили выписку из реестра, которая как раз стоит 42 тыс. руб. Типа чтобы тендер выиграли только мы».

Еще вариант с неким

«А еще документ о соответствии финансового положения каким то там левым стандартам. В общем „пока живут на свете дураки...“».

Подытожим вот таким комментарием:

«Это старый трюк. Типа мы хотим большой заказ, но у вас должен быть сертификат. Читайте законы и не попадёте на все уловки мошенников».

И как правило, сертификат выдает только одна компания за неприличных размеров сумму денег.