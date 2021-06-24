«Экономический паспорт предприятия», «сертификат экономического состояния»... И другие виды подобного развода

Многим, пожалуй, прилетали письма якобы от «Роснефти», «Газпрома», и других известных крупных компаний. В них поздравляют с выигранным тендером, нужен лишь некий сертификат, который сделают в названной компании, «всего» за 30-40 тысяч.
Вариантов такого «развода» много — «сертификат», «паспорт», «аудит» — тысячи их. Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».
«Будьте осторожны — мошенники теперь выманивают деньги под видом того, что поставщик должен предоставить будущему клиенту экономический паспорт предприятия, а он стоит свыше 40 тыс. руб. Вы тратите время и деньги, а в результате получаете никому не нужный документ и отсутствие клиента. Будьте бдительны, господа».Вообще, этому трюку уже несколько лет. О чем и пишут в комментариях:
«А еще — аудит в указанной клиентом фирме! Не ново!».Еще с ЭЦП подобное есть:
«Было уже. ЭЦП для торгов ещё».Кто-то еще про «выигранный тендер» вспоминает:
«А еще от имени Роснефти поздравляют с выигранным тендером и предлагаю в обеспечение закупки сделать перевод. Умилило, что тендер на работу с сотрудниками, предприятий которых нет в нашем городе».И еще вариант с «тендером»:
«У нас недавно просили выписку из реестра, которая как раз стоит 42 тыс. руб. Типа чтобы тендер выиграли только мы».Еще вариант с неким «соответствием финансового положения».
«А еще документ о соответствии финансового положения каким то там левым стандартам. В общем „пока живут на свете дураки...“».Подытожим вот таким комментарием:
«Это старый трюк. Типа мы хотим большой заказ, но у вас должен быть сертификат. Читайте законы и не попадёте на все уловки мошенников».И как правило, сертификат выдает только одна компания за неприличных размеров сумму денег.