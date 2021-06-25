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Бухгалтеры не сошлись во мнениях, как заполнить платежку по НДФЛ при выплате долга по зарплате

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Рубрика НДФЛ
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Бухгалтеры не сошлись во мнениях, как правильно заполнить поле 107 в платежке по НДФЛ при выплате долга по зарплате.

Вопрос первоначально был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

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Но мнения подписчиков группы не совпали. И нам стало интересно узнать мнение наших читателей.

Но результаты опроса на «Клерке»..

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и в телеграм-канале «БУХ! Молния» оказались полностью противоположными.

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55% на «Клерке» отметили, что правильно — июнь 2021 года, так как именно в этом месяце была погашена задолженность по зарплате перед работниками.

А 50% прошедших опрос подписчиков «БУХ! Молнии» ответили наоборот — в поле 107 надо указывать декабрь 2020. Так как именно за этот месяц выплачивалась зарплата.

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