Кассир ушел в отпуск. Оформляем совмещение и указываем на чеке ФИО замещающего

При расчетах с покупателями необходимо выдать чек. Если в компании один кассир, то на время его отпуска берем на работу другого человека. Можно оформить совмещение. В чеке указываем ФИО замещающего.
Тема смены ФИО единственного кассира обсуждалась в «Красном уголке бухгалтера»:
«Здравствуйте. Кассир-операционист уходит в отпуск. Его ФИО печатаются в чеках, заменить некем (остальные мед. работники, гл. бух на удаленке). Но по факту медсестра будет пробивать чеки. Что посоветуете делать в этом случае?».Кто-то отметил, что надо оформить на место кассира другого человека:
«С точки зрения буквы закона — на период отпуска кассира надо принимать на работу другого и оформлять его документально, в том числе и на кассовых документах».Другой сказал, что в данном случае — совмещение:
«Внутреннее совмещение. Не путать с совместительством».Но были и те, кто рассказал более подробно о замещающем кассира человеке:
Также было отмечено, главное — на чеке не должны быть указаны ФИО кассира, находящегося в отпуске:
- «Мы выдавали замещаемому работнику права и при открытии смены она выбирала из списка пользователей своё ФИО».
- «А замещающим может быть кто угодно или обязательно нужно удостоверение кассира (может не точно написала)».
- «Удостоверений кассиров не существует. Временно замещает другой сотрудник, в табеле соответственно, отмечают дни отпуска кассира. С кассиром заключают договор о мат. ответственности, ну и приказ на замещение на время отпуска».
Самая распространённая ошибка, которую я встречаю при проверке кассовой дисциплины».
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