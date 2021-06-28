Кассир ушел в отпуск. Оформляем совмещение и указываем на чеке ФИО замещающего

При расчетах с покупателями необходимо выдать чек. Если в компании один кассир, то на время его отпуска берем на работу другого человека. Можно оформить совмещение. В чеке указываем ФИО замещающего.

Тема смены ФИО единственного кассира обсуждалась в «Красном уголке бухгалтера»:

«Здравствуйте. Кассир-операционист уходит в отпуск. Его ФИО печатаются в чеках, заменить некем (остальные мед. работники, гл. бух на удаленке). Но по факту медсестра будет пробивать чеки. Что посоветуете делать в этом случае?».

Кто-то отметил, что надо оформить на место кассира

«С точки зрения буквы закона — на период отпуска кассира надо принимать на работу другого и оформлять его документально, в том числе и на кассовых документах».

Другой сказал, что в данном случае —

«Внутреннее совмещение. Не путать с совместительством».

Но были и те, кто рассказал более подробно о

«Мы выдавали замещаемому работнику права и при открытии смены она выбирала из списка пользователей своё ФИО».

«А замещающим может быть кто угодно или обязательно нужно удостоверение кассира (может не точно написала)».

«Удостоверений кассиров не существует. Временно замещает другой сотрудник, в табеле соответственно, отмечают дни отпуска кассира. С кассиром заключают договор о мат. ответственности, ну и приказ на замещение на время отпуска».

Также было отмечено,— на чеке не должны быть указаны ФИО кассира, находящегося в отпуске:

«Смотрите, чтобы в чеках при открытии смены не попало ФИО отпускника.

Самая распространённая ошибка, которую я встречаю при проверке кассовой дисциплины».

Центр обучения «Клерка» рекомендует просмотреть запись вебинара «Корректность заполнения первичных документов на ККТ». Со скидкой 73%.