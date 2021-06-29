⚡️ Столичному общепиту дадут субсидии до 1 млн, отсрочку по аренде и льготные кредиты. Если выполнят предписания по вакцинации

Предприятия общественного питания Москвы получат дополнительные меры поддержки, в частности — отсрочку по аренде, включение в программу субсидий (до 1 млн) и предоставление льготных кредитов. Для этого нужно выполнить предписания по вакцинации сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, пишет «ТАСС».

«В целях смягчения последствий введенных ограничений правительством Москвы утвержден пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Предприятия общественного питания получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города Москвы, сроки уплаты арендных платежей переносятся до конца 2021 года», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что предприятия общепита включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

Максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей, которую получатель может израсходовать на одну или несколько целей:

приобретение или лизинг оборудования,

уплату коммунальных платежей,

уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса,

компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тыс. рублей);

обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тыс. рублей на 1 сотрудника).

Получатели субсидии обязаны выполнять требование главного государственного санврача по Москве в части проведения обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные указом мэра Москвы.