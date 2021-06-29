💥 Бизнес жалуется в СК на обнуление деклараций по НДС. В СК нарушений не увидели

В Санкт-Петербурге несколько компаний написали коллективное заявление в СК из-за постоянных подач за них уточненок по ЭЦП неизвестно кем. До этого была масса обращений к налоговикам, которые результата не дали. А в СК не придумали ничего лучше, чем отправить заявление в УФНС без какой-либо предварительной проверки. Даже в КУСП не стали его вносить.

Сразу несколько компаний пострадали от рук неизвестных — за них с помощью ЭЦП подали уточненки по НДС с полным обнулением показателей. Обращения в инспекции, в Управление — ничего не дали, там формально отписались.

Люди решили написать в Следственный комитет. Но там решили, что признаков преступления в заявлении нет, и переслали обращение по подведомственности — в Управление. Где закономерно можно ожидать очередной отписки.

Причем, в СК не стали вносить запись в КУСП (книга учета сообщений о происшествиях), судя по всему, опираясь на п. 20 ведомственной инструкции, утвержденной Приказом № 72.от 11.10.2012. Но неужели из такого заявления очевидно, что там нет признаков преступления? Некто сдает за компании уточненки, не имея на это никаких полномочий. И якобы все хорошо, нарушения нет?

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