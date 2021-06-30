Мнение эксперта: повышения зарплат нет, просто «белая» часть повышается до нового размера МРОТ. А зарплата остается прежней

Более 60% работодателей не планируют повышать зарплаты сотрудникам во второй половине 2021 года. Комментарий эксперта, где зарплаты вырастут в большей степени, а где — в меньшей.

На «Клерке» об этом писали на днях.

Комментирует Михаил Кузнецов, депутат Казгордумы от Партии Роста, общественный представитель бизнес-омбудсмена РТ, гендиректор швейного производства «Толстойвеар»:

«Могу прокомментировать ситуацию по малым и средним предприятиям. Как правило, именно в производственных компаниях работники официально трудоустроены, причем на МРОТ. Поэтому, когда рапортуют о том, что 30% юрлиц повысят зарплаты, а более 50% уже повысили, это можно связать только с тем, что повысился минимальный размер оплаты труда.

То есть, когда вышел закон о повышении МРОТ с 12 тысяч 130 рублей до 12 тысяч 792 рублей, все предприятия подписали дополнительные соглашения в трудовом договоре — отсюда и данные о повышении зарплат.

Треть компаний, указанных в опросе, которые планируют повышение — это те, у которых зарплата ниже рыночной или кто получил уведомления, что у них зарплата не соответствует МРОТ 2021 года. В итоге, если смотреть на результаты опроса под таким углом зрения, то мы имеем рынок труда, на котором 80% зарплат — серые, то есть официально выплачивается только часть зарплаты, а остальная — в конверте.

Поэтому, когда мы говорим, в каких секторах произойдет „повышение“ зарплаты, то это производство, легкая промышленность, мебельное, пищеперерабатывающее производство и др. Но речь идет лишь об изменении неофициальной части зарплаты в пользу официальной на сумму изменения МРОТ.

Сама зарплата при этом в итоге останется прежней, поскольку общая экономическая ситуация и подорожание сырья не позволяют сегодня многим производствам увеличить фонд оплаты труда.

Понятно, что приведение зарплаты в соответствие с МРОТ никак не отразится на потребительском спросе и не приведет к массовым сокращениям.

Возможно у крупного бизнеса ситуация с изменением уровня заработных плат выглядит иначе».