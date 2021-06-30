🔒 Налоговики взялись блокировать счета за неисполнение требований столетней давности

Налоговики заблокировали счет за неисполнение требования аж 2017 года. И это не предел, у кого-то и за 2014 год прилетает. Что можно сделать, кроме жалобы?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Прилетело решение о блокировке счета за неисполнение требования ещё аж от 2017 года... И где концы искать, учитывая, что в 2018 году в этой НКО руководство сменилось?

А про нормальную передачу дел промолчу».

В комментариях, в первую очередь, советуют писать жалобы. А у кого-то прилетело за 2014 год:

«У нас прилетело за 2014 год ещё на старую фамилию ИП. Он ее в 2017 сменил на новую. Сутки ушли на розыск виновных. Нашли, все давно было взыскано, приставы умоляют не жаловаться, все блоки сняли».

А у кого-то подобная ситуация по транспорту:

«В такой же ситуации... по транспорту».

Еще советуют конкретно с требованием разбираться:

«Надо разбираться, какое требование, о чем. Возможно, сроки все прошли. В общем, смотреть суть требования и разбираться с теми, кто его направил. В том числе по срокам».