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🔌 Электронная подпись от налоговой бесплатная. Но зато носитель придется покупать

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Рубрика Бухгалтерия
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Бухгалтеры рассказывают, что для получения бесплатной электронной подписи от налоговой придется купить защищенный носитель. Либо каждый год покупать лицензию на программу «КриптоПро».

Поделились сомнениями в «Красном уголке бухгалтера».

«Как оказалось бесплатная ЭЦП от ФНС не совсем бесплатная.

Чтобы ФНС сделала бесплатную ЭЦП, необходимо предварительно приобрести токен, то бишь ключевой носитель Рутокен или JaCarta.

Главное — приобрести, а не получить бесплатно в ФНС.

На консультационной линии Рутокена предупредили, что токен должен обязательно сопровождаться сертификатом, иначе налоговая может завернуть. ЭЦП скорее всего будет некопируемая.

Я не программист, но если так, предполагаю, что вместо удобного общего реестра с ключами на жестком диске будет куча токенов. Даже комментировать не хочется».

Ранее на «Клерке» писали, что ФНС на своем сайте опубликовала информацию о токинах для записи ЭП. Их можно купить у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах, а также использовать уже имеющиеся. Главное — наличие действующего сертификата соответствия ФСТЭК или ФСБ.

В комментариях пишут:

«Все так, и ещё нужна программа шифрования, она или встроенная на носителе или приобретается отдельно. В общем, сначала все купи, потом в ИФНС за бесплатной электронной подписью».

Кто-то предлагает купить одну лицензию ПО «КриптоПро» и везде ее использовать. Но это нарушение авторских прав:

«Одну лицензию КриптоПро можно использовать на одном рабочем месте, остальное нарушение лицензионных прав. В этом случае проще купить токен со встроенной криптой и установив на каждом ПК дистрибутив Крипты, использовать этот токен где удобно (лицензия из него подтягивается). Стоимость его в 2 раза дороже обычного токена».

Пишут, что может быть ситуация со связкой этих токенов:

«Читала, что налоговая будет выдавать ЭЦП на рутокен без возможности перезаписи на другой носитель. Поэтому и речь о том, что придется таскать связку этих ключей».

Поэтому, для себя рассматривают вариант с доверенностью:

«Я думаю, как выход, для меня будет электронная доверенность от ИП и ООО. Например, ИП получает на рутокен ЭЦП, я — свою ЭЦП, как физлицо. Потом он оформляет электронную доверенность и я работаю по ней, как раньше с его ЭЦП.

Доверенности, наверное, можно будет на одном носителе собрать.

Тем более, что ЭЦП может понадобиться самому ИП для разных целей и чтоб не суетиться с передачей подписи, мне кажется лучше работать по доверенности».

Кто-то пишет, что токен — это просто носитель:

«Токен это просто физический носитель. У меня штук 15 валяется. Самовывоз из Сочи».

На это пишут, что:

«Во-первых, не всякий токен налоговая примет для записи. Во-вторых, непонятно зачем раньше, когда ЭЦП были копируемыми — было заводить более одного токена. Это теперь придётся связку таскать любому аутсорсеру».

А кто-то пишет ценники:

«Токен — 1000 руб., „КриптоПро“ — 2400 руб.».

К этому еще добавляют, что «КриптоПро» придется обновлять каждый год. Не бесплатно.

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