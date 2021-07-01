🔌 Электронная подпись от налоговой бесплатная. Но зато носитель придется покупать

Бухгалтеры рассказывают, что для получения бесплатной электронной подписи от налоговой придется купить защищенный носитель. Либо каждый год покупать лицензию на программу «КриптоПро».
Поделились сомнениями в «Красном уголке бухгалтера».
«Как оказалось бесплатная ЭЦП от ФНС не совсем бесплатная.
Чтобы ФНС сделала бесплатную ЭЦП, необходимо предварительно приобрести токен, то бишь ключевой носитель Рутокен или JaCarta.
Главное — приобрести, а не получить бесплатно в ФНС.
На консультационной линии Рутокена предупредили, что токен должен обязательно сопровождаться сертификатом, иначе налоговая может завернуть. ЭЦП скорее всего будет некопируемая.
Я не программист, но если так, предполагаю, что вместо удобного общего реестра с ключами на жестком диске будет куча токенов. Даже комментировать не хочется».
В комментариях пишут:
«Все так, и ещё нужна программа шифрования, она или встроенная на носителе или приобретается отдельно. В общем, сначала все купи, потом в ИФНС за бесплатной электронной подписью».
Кто-то предлагает купить одну лицензию ПО «КриптоПро» и везде ее использовать. Но это нарушение авторских прав:
«Одну лицензию КриптоПро можно использовать на одном рабочем месте, остальное нарушение лицензионных прав. В этом случае проще купить токен со встроенной криптой и установив на каждом ПК дистрибутив Крипты, использовать этот токен где удобно (лицензия из него подтягивается). Стоимость его в 2 раза дороже обычного токена».
Пишут, что может быть ситуация со связкой этих токенов:
«Читала, что налоговая будет выдавать ЭЦП на рутокен без возможности перезаписи на другой носитель. Поэтому и речь о том, что придется таскать связку этих ключей».
Поэтому, для себя рассматривают вариант с доверенностью:
«Я думаю, как выход, для меня будет электронная доверенность от ИП и ООО. Например, ИП получает на рутокен ЭЦП, я — свою ЭЦП, как физлицо. Потом он оформляет электронную доверенность и я работаю по ней, как раньше с его ЭЦП.
Доверенности, наверное, можно будет на одном носителе собрать.
Тем более, что ЭЦП может понадобиться самому ИП для разных целей и чтоб не суетиться с передачей подписи, мне кажется лучше работать по доверенности».
Кто-то пишет, что токен — это просто носитель:
«Токен это просто физический носитель. У меня штук 15 валяется. Самовывоз из Сочи».
На это пишут, что:
«Во-первых, не всякий токен налоговая примет для записи. Во-вторых, непонятно зачем раньше, когда ЭЦП были копируемыми — было заводить более одного токена. Это теперь придётся связку таскать любому аутсорсеру».
А кто-то пишет ценники:
«Токен — 1000 руб., „КриптоПро“ — 2400 руб.».
К этому еще добавляют, что «КриптоПро» придется обновлять каждый год. Не бесплатно.
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