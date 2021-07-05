Главбух на удаленке зарабатывает до 250 тысяч?

Главный бухгалтер на удаленке может получать до 250 тысяч рублей. Это считается одной из самых высоких зарплат для удаленщиков.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Сервис составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке: Кроме главного бухгалтера, туда вошли:

переводчик с английского языка — от 150 до 250 тыс. руб.

менеджер по развитию бизнеса — от 100 тыс. руб.

специалист по контекстной рекламе — до 120 тыс. руб.

PHP-программист — 110 тыс. руб.

«Тренд на удаленку еще надолго сохранится на рынке труда, — отметила директор по маркетингу сервиса „Работа.ру“ Ксения Курникова. — Многие работодатели поняли, что можно эффективно и качественно продолжать трудиться дистанционно — мы видим по опросу нашей аудитории, что около 75% работодателей положительно или нейтрально оценили переход на удаленную работу и готовы рассматривать удаленку в будущем».

Вот только о главном бухгалтере — разве 250 тысяч это верхний предел? Даже с учетом удаленки?