Спецодежду надо надевать даже в жару

Работник должен быть в спецодежде все рабочее время. Даже если жарко.

Такое разъяснение дали в Роструде на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

Как отметили в ведомстве, работодатель обязан обеспечить безопасность труда сотрудников. Сюда входит выдача спецодежды.

Работодатель имеет право требовать от сотрудника носить спецзащиту в рабочее время.

Также в ответе отмечено, что если на предприятии невозможно сделать нормальные условия труда, то работодатель должен сократить рабочее время.