Спецодежду надо надевать даже в жару

Работник должен быть в спецодежде все рабочее время. Даже если жарко.
Такое разъяснение дали в Роструде на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.
Как отметили в ведомстве, работодатель обязан обеспечить безопасность труда сотрудников. Сюда входит выдача спецодежды.
Работодатель имеет право требовать от сотрудника носить спецзащиту в рабочее время.
Также в ответе отмечено, что если на предприятии невозможно сделать нормальные условия труда, то работодатель должен сократить рабочее время.
Жара на работе – это вина работодателя. Об этом ранее писали на «Клерке».