Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Спецодежду надо надевать даже в жару

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Охрана труда
Версия для печати

Работник должен быть в спецодежде все рабочее время. Даже если жарко.

Такое разъяснение дали в Роструде на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

Как отметили в ведомстве, работодатель обязан обеспечить безопасность труда сотрудников. Сюда входит выдача спецодежды.

Работодатель имеет право требовать от сотрудника носить спецзащиту в рабочее время.

Также в ответе отмечено, что если на предприятии невозможно сделать нормальные условия труда, то работодатель должен сократить рабочее время.

 Жара на работе – это вина работодателя. Об этом ранее писали на «Клерке».

Подборка полезных мероприятий

Разместить