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По мнению налоговиков, бизнес только «схематозит». А значит, и доказательства его невиновности внимания не заслуживают

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Рубрика Налоговые проверки
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Даже если у налогоплательщика есть доказательная база о реальности сделок, но контрагент вызывает подозрения у налоговиков — то последние будут требовать уточниться и доплатить в бюджет. А доказательства реальности сделок их не интересуют.

Рассказал на своей странице в Facebook налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Начну я с того, что налоговая, конечно, никогда не будет для бизнеса ни другом, ни приятелем, ни даже тихим и спокойным соседом.

Почти всегда налоговый орган будет структурой, которая бизнесу не доверяет априори, считает всех (ну или почти всех) его контрагентов сомнительными и вообще бизнес только и делает, что «схематозит», поэтому бизнес равноправного диалога не достоин, все его доводы и доказательства в его непричастности к совершению налогового правонарушения должны оцениваться критически, да и вообще они не заслуживают должного внимания.

На так называемую презумпцию невиновности налогоплательщика налоговый орган никогда не обращал, да и не будет обращать внимание. Эта презумпция вообще, как розовые единороги, только в фантазиях существует.

Конечно, не стоит всех мазать одним цветом, есть в системе ФНС сотрудники, которые хотят разобраться и слушают даже налогоплательщика, но таких единицы. Так как система таких выплевывает. И понятно, почему так все работает. Так многие госорганы работают в нашей стране. Потому что сверху спустили план, сказали: «Выполняйте. Не можете? Так, наверное, вы не на своём месте?». И отчасти я понимаю налоговиков. Они винтики в системе. Я сам когда-то таким винтиком в МВД был...

Я к чему это всё. А к тому, что вчера в диалоге с сотрудниками ИФНС я услышал чудесное: «Это пилотный проект ФНС. Вы в нем. Вы должны уточниться. Другого выбора у вас нет. С нас не слезут. А мы с вас. Не уточнитесь — вам будет назначена комплексная выездная налоговая проверка и в вашем случае критерии для назначения ВНП учитываться не будут...». После последней фразы я потерял дар речи. Ненадолго, слава богу.

Когда я задал наивный вопрос, заранее огласив всем присутствующим, что он риторический: «То есть вся наша доказательная база, что сделка была реальной, работы выполняла конкретная организация, люди от этой компании приезжали на объекты, получали пропуска и работали, работы выполнены, ну и т.д. и т.п. Никого здесь и в кабинетах повыше не интересует?» Ответ был: «Нет. Это никому не интересно».

Конечно, были озвучены стандартные признаки сомнительных организаций, нет основных средств, маленький штат и вообще не могли они вам работы эти выполнять, потому что вы сами все сделали, но по факту за 4 месяца принуждений к уточнению инспекция почти ничего не сделала. Вся их доказуха из базы. Ну, на мой взгляд, может я, конечно, ошибаюсь.

Но легкий шок у меня вызвал тот факт, что нам было предъявлено, что это вообще «бумажный» НДС и вы им оплаты не проводили. Как налоговый орган не увидел наши оплаты на 11 миллионов рублей, для меня осталось загадкой. Надеюсь, это просто ошибка. Руководитель перепутал нас с другой организаций. И это не вопиющее разгильдяйство.

Я часто в своей деятельностью сталкиваюсь с ситуацией, когда налогоплательщик не применял никаких схем, а просто по недосмотру или в результате своей легкомысленности, заключил договор с компанией, которая реально очень не очень.

Она выполнила все работы или поставила товар. А через год или два прилетает налогоплательщику привет из налоговой.

И вроде бы у него есть существенная доказательная база реальности работ или услуг (такое бывает не часто, но бывает, уж поверьте мне), но никого это не интересует. Ты — выгодоприобретатель, для тебя это все было выстроено и поэтому плати, а свои доводы оставь детям своим, вместо сказок. Кстати, это реальная фраза, которую как-то сотрудник КАО сказал моему доверителю.

Поэтому до сервиса (как в турецких отелях) ФНС ещё далеко«.

В комментариях пишут:

«У них, как и любых чиновников, есть проф деформация. Они действительно видят во всем только уклонение и т.п. Переубедить бывает очень трудно. Что касается слов, то они это говорят на каждой комиссии всем подряд и информативность слов о ВНП уже близится к нулю, выйдут, не выйдут. Тут как раз, в этот момент налплат, и взвешивает все свои риски. Само прохождение ВНП в большинстве ситуаций больше пугает, чем создает реальные трудности. Если он не участвовал в схемах, то и бояться нечего».

Кто-то пишет, что налоговая еще большие оплаты иногда «не замечает»:

«И такая дребедень каждый день... Как я вас понимаю! А оплаты налоговики часто не замечают! У меня одна питерская налоговая один раз оплаты клиента его контрагенту больше чем на 80 миллионов „не обнаружила“!».

И еще про подобные случаи:

«У нас тоже реальные работы не признавали на ППА с мотивацией „как вы могли выполнить работы в Калининграде, если вы в Москве?“ Ну, вот не знаю как... Судя по их логике, Крымского моста тоже не существует тогда. И в Имеретинской бухте тоже голое поле».

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