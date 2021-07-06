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Продажи ресторанов упали вдвое. А онлайн-продажи – выросли в 2,5 раза

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Рубрика Бухгалтерия
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Продажи столичных ресторанов после введение QR-кодов для посетителей уменьшились в 2 раза. А онлайн-продажи, наоборот, выросли. Причем в 2,5 раза.

Такую статистику продаж озвучили в «ТАСС» по данным исследования  аналитического ресурса «Чек индекс».

«Объем продаж в натуральном выражении снизился на 51% по отношению к объему продаж за аналогичный период прошлой недели. При этом число онлайн-заказов выросло на 141%», — сообщается в исследовании.

Цитата по «ТАСС».

В исследовании отмечено, что величина среднего чека за неделю уменьшилась на 10% и составляет 1 105 рублей.

Ранее на «Клерке» писали, что столичные рестораны потеряли 80% выручки в первый же день бесковидного режима.

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