Горячая линия mos.ru вводит ИП без работников в заблуждение. Заставляет сдавать отчеты о привитых

Столичные ИП без работников до сих пор в неведении — в ЛК на «Госуслугах» и на горячей линии mos.ru им утверждают, что нужно сдавать отчет о вакцинированных. Но ведь по факту это не так.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Безуспешно бодаюсь с колл-центром mos.ru.

Суть вопроса — ИП без работников, в ЛК требование предоставить сведения о вакцинированных. А у него медотвод, совершенно легальный и правильный. Как подать сведения?

Вот взаимоисключающие результаты общения со „специалистами“:

Подать сведения с пустым вторым листом. Предполагаю, штраф или приостановление. Записать его во второй лист как вакцинированного, там что-то подтянется и нормик будет. Предполагаю, что отчет просто не пройдет проверку — штраф, приостановление. Отчет подавать не надо. Не, ну они серьезно? Штраф, приостановление.

Что делать, други?».

В комментариях пишут, что ИП без работников вообще такой отчет не подает:

«Был вроде же ответ, что ИП без работников не нужно».

Автор уверена, что это не так, поскольку так сказали на Горячей линии, и в ЛК висит требование.

«Нет. Переиграли немного. Сама на себя вчера подавала — требование в ЛК висит. Горячая линия подтверждает. И Главбух тоже».

По поводу последнего источника даже привели такой вот скрин:

На это пишут, что мало ли, что в ЛК требуют, это массовая рассылка. Да и на горячей линии далеко не спецы сидят:

«Мало ли что висит в требовании. Те, кто прислал его в ЛК без понятия, есть у ИП работники или нет. Это просто массовая рассылка всем подряд. Вы нормативный акт читали? На горячей линии сидят безграмотные девочки, которые вообще не знают, что ИП сам у себя не работает».

На «Клерке» писали, что ИП без работников не должны обязывать самих себя вакцинироваться. И отчет сдавать тоже не надо.

А кто-то пишет, что как и в прошлый раз с отчетами, ясность наступит через пару недель после срока сдачи:

«По опыту прошлого года ясность появится через две недели после срока сдачи. Придётся просто тыкать в отчет, пока он не примется. А потом узнавать, что заполнен неверно, но это никому не важно».