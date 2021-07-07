💉 Работодатели призывают декретниц срочно вакцинироваться

Работодатели начали требовать пройти вакцинацию от сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Об этом рассказал автор вопроса на сайте Онлайнинспекция.рф.

Но это и так понятно. На работодателей давят, грозят штрафами и приостановкой деятельности.

А недавно руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что декретницы также включаются в общую численность сотрудников для вакцинации.

Ответ Роструда содержит, типа, «увольнение работника за непрохождение вакцинации не предусмотрено» и «отстранение от работы является не правом, а обязанностью работодателя». Но по существу на вопрос так и

Ведь основной вопрос — может ли декретница отказаться от вакцинации до выхода на работу.

На данный вопрос в Роструде ответили следующее:

«Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК, другими федеральными законами».

Как видим, ответа нет.

По мнению редакции «Клерка», декретница может не прививаться до выхода на работу. Так как отстранить от работы в период отпуска по уходу за ребенком невозможно. А увольнять за отказ от вакцинации — нельзя. Тем более, что уволить такую сотрудницу можно только при ликвидации юрлица.

А вот по окончанию отпуска по уходу за ребенком декретнице придется решать вопрос о вакцинации, если она еще будет обязательной.