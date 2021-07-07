Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💉 Работодатели призывают декретниц срочно вакцинироваться

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовые отношения
Версия для печати

Работодатели начали требовать пройти вакцинацию от сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Об этом рассказал автор вопроса на сайте Онлайнинспекция.рф.

ьор

Но это и так понятно. На работодателей давят, грозят штрафами и приостановкой деятельности.

А недавно руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что декретницы также включаются в общую численность сотрудников для вакцинации.

Ответ Роструда содержит стандартные фразы, типа, «увольнение работника за непрохождение вакцинации не предусмотрено» и «отстранение от работы является не правом, а обязанностью работодателя». Но по существу на вопрос так и не ответили.

Ведь основной вопрос — может ли декретница отказаться от вакцинации до выхода на работу.

На данный вопрос в Роструде ответили следующее:

«Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК, другими федеральными законами».

Как видим, ответа нет.

По мнению редакции «Клерка», декретница может не прививаться до выхода на работу. Так как отстранить от работы в период отпуска по уходу за ребенком невозможно. А увольнять за отказ от вакцинации — нельзя. Тем более, что уволить такую сотрудницу можно только при ликвидации юрлица.

А вот по окончанию отпуска по уходу за ребенком декретнице придется решать вопрос о вакцинации, если она еще будет обязательной.

А как считаете вы? Может ли декретница отказать от вакцинации до выхода на работу?

Подборка полезных мероприятий

Разместить