💥 У налоговиков по-прежнему проблемы с программным обеспечением. И нет ясности, когда все заработает

У налоговиков сбой, обещали все починить к 7 июля. Этот день уже прошел, а у налоговиков по-прежнему проблемы с программным обеспечением. Бухгалтеры звонят в инспекции, но внятного ответа, когда все заработает — так и не получают. А ведь дело не только в отчетности. Кто-то ведь и с блокировками счетов сидят, а кто-то ККТ не могут на учет поставить.

На «Клерке» на днях писали о проблемах с ПО у налоговиков:

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«У кого какие вести из ИФНС по поводу неработающего ПО? В СМИ полная тишина на этот счет. Позвонила в волшебный call-центр ИФНС. Они вообще ничего не комментируют. Переключили на территориальную. Там говорят, ведутся технические работы, ждите, когда закончатся. Т.е. прогнозов попросту никаких. У кого-то блокировки висят по десять дней, ККТ в личных кабинетах тоже регистрировать не удается».

В комментариях пишут:

«Предполагаю, что когда им звонишь у них сразу ПО на тех. работы переключается, а звонят каждую секунду, значит ПО не выдерживает частоту тех. работ. А, если серьёзно, то видимо это уже их типовая фраза про ПО. Несколько лет уже».

Автор пишет, что именно сейчас, по крайней мере, слово с делом не расходится:

«Надо признать, что в данной ситуации типовая фраза не расходится с делом. ПО фактически не работает уж две недели почти».

Кто-то считает, что ПО налоговиков не работает уже давно:

«По мне, оно не работает уже несколько лет».

Кто-то удивляется, мол, до сих пор не работает:

«До сих пор не работает? Вторую неделю?».

Автор поста отвечает, что с 25 июня началось:

«Не знаю про ВТОРУЮ неделю. У меня часть услуг начала барахлить с 25-го. 29-го уже требования к клиенту в ТКС не поступили. Ну вот как-то уже 13-15 дней. Перспективы туманны. Территориальная говорит, приходите регистрировать ККТ в окно регистрации. Это финал цифровизации и изоляции во время заявленных ужасов пандемии. Следующий этап, очевидно, заполнение бумаг печатными буквами».

Кто-то подтверждает про 25-е:

«С 25 и у нас. Требование и блок пришли 24».

Кто-то пишет, что с 1 июля отчеты висят:

«У меня тоже с 01.07.21 висят отчеты. В налоговой сказали до 7 июля должно заработать, но нет».

А подытожим вот таким комментарием от автора поста, на фразу, что «главное, чтобы от нас вовремя все ушло»:

«Естественно, пока вы в графике и без проблем, а в декларациях текущих тоже бывают ошибки. Но есть клиенты с проблемами, и не всегда это безалаберные люди и прижимистые сволочи, они сидят две недели с заблоченными счетами. А вот клиенты, которые хотят ККТ зарегить без беготни по инспекциям, вообще ни в чем не виноваты. Они просто хотят в новой точке поставить ККТ в соответствии с требованиями законодателей, которые из каждого утюга вещают про успехи цифровизации».