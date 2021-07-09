Ура, прога ФНС отвисла. Бухгалтеры сообщают о приеме деклараций. У всех принимают?

Налоговики, похоже, починили ТКС. Бухгалтеры сообщают о приеме деклараций. Проблемы были с 25 июня по вчерашний день — ни декларацию отправить, ни счет разблокировать, ни ККТ на учет поставить.
Порадовались в «Красном уголке бухгалтера».
«Ура! Посыпались из ИФНС квитанции о приёме деклараций!».
На «Клерке» писали несколько раз о проблемах с приемом отчетности, и вообще о сбое в работе ТКС. Налоговики обещали починить до 7 июля, но немного припозднились, вчера еще не работало.
В комментариях тоже радуются:
«Ура!».
Кому-то пока не пришли, но ждут с нетерпением:
«Нам пока не приходят, но ждём».
Кто-то называет конкретную налоговую, которая прислала:
«Пока пришли от ИФНС № 36».
Не обошлось и без сарказма:
«Прорвало кого-то, видимо...».
Как говорится, лучше поздно, чем очень поздно. Коллеги, пишите в комментариях, у кого еще заработало?
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