Сотрудник объединил два СНИЛСа. Какие последствия могут теперь быть, если вся отчетность сдавалась по другому номеру?

У сотрудника было два СНИЛСа. Он их объединил через ПФР, и неактуальным стал тот, по которому бухгалтер отчетность сдавала. Как внести изменения в 1С, и какие будут последствия?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Помогите, пожалуйста. У сотрудника оказалось два СНИЛСа. Он самостоятельно подал документы в ПФР об объединении СНИЛС. В результате актуальным отказался СНИЛС, отличный от того по которому сдавалась отчётность. Сейчас необходимо внести изменения в программе 1С.

Вопрос: как внести изменения в программе? Изменения необходимо внести у сотрудника или физического лица? Есть какой-то документ на внесение изменений в программе?

Или просто поменять СНИЛС у этого сотрудника?».

В комментариях советуют поменять номер у физлица. А еще пишут:

«Сотрудник приносит извещение/уведомление об объединении СНИЛС и вводите на основании этого в 1С. Потом от ИФНС и ПФР могут приходить запросы на корректировки».

Еще пишут, что ПФР может заставить пересдавать отчеты за все периоды, а потом еще и оштрафует:

«Да именно так. Потом потребует ПФР уточнить и пересдать отчеты за все периоды, а потом бодро оштрафует. Плавали, знаем. Причем нужно чтобы в ИФНС был именно тот СНИЛС который оставил ПФР, иначе еще и РСВ пересдавать будете. Крови попили знатно...».

У кого-то был такой же случай, но их не штрафовали:

«Была история такая с двумя сотрудниками и никто не штрафовал, т.к. это не ошибка организации».

Отметим, что двойной СНИЛС – это отнюдь не уникальный случай. В прошлом году Счетная палата проверяла ПФР и выявила проблему: открытие на одного и того же человека двух и более счетов (многократная регистрация), а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.

В системе ПФР зарегистрированы сотни тысяч двойников. Из-за этой неразберихи люди иногда теряют в пенсии.

Чтобы бороться с этим явлением, уже поменяли форму анкеты АДВ-1, которую заполняют для получения СНИЛС.

Кроме того, в Госдуме находится законопроект № 1115653-7, который предусматривает внесение в общую часть ИЛС сведений о смене фамилии, имени и (или) отчества (при наличии), реквизитов записей актов гражданского состояния, включая номер, дату составления, наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояния.