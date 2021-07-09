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Банк требует документы по 115-ФЗ. Есть реальные риски, что заблокируют счет?

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Рубрика Банки
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Сбербанк затребовал документы в рамках 115-ФЗ. Все они есть, но могут не успеть все отсканировать и отправить к назначенной дате. Бухгалтер интересуется, это формальный запрос, или есть реальные риски блокировки? Есть мнение, что просто так банк по 115-ФЗ запросы не шлет, и все риски для блока — есть.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Поступило сообщение от Сбербанка о предоставлении документов в рамках 115-ФЗ за период с 08 апреля по 07 июля. Список по определённым контрагентам плюс отчётность.

В общем все документы в наличии, вся первичка есть, ну кроме может последних пары-тройки дней. Но до 19 июля не успеем собрать, отсканировать и отправить. Честно скажу, впервые сталкиваюсь с такой проверкой банка.

Есть чего бояться или это просто формальность?».

В комментариях пишут, что банк «для профилактики» никогда не требует:

«Банк не спрашивает документов профилактически».

Кто-то пишет, что никогда не узнать, с какой целью банк это требует. И советует на всякий случай открыть счет в другом банке:

«Вы никогда не узнаете формальность это или банк реально хочет вас заблочить по 115-ФЗ. На всякий случай откройте ещё один расчётный счёт, если у организации его нет. Был опыт со Сбером, он нам закрыл счёт, хотя все документы ему мы предоставили, но ему не понравилось».

Кто-то делится своим случаем со Сбером:

«Аналогичный был случай со Сбером, документы собрали, предоставили, причем заказчик был — Генплан Москвы. Все доки подписаны и предоставлены. Но, Сбер остался недоволен и „выкатил“ постановление: через банк клиент только налоги, все остальные платежки ножками через отделение на бумажном носителе».

А у кого-то со Сбером все хорошо в итоге закончилось:

«Не формальность — могут блокнуть. Но, Сбер относительно вменяемый. Дайте в срок, что успеете, и напишите сопроводительное письмо, что остальное дадите позже с причинами, почему в срок не уложились. Нам именно Сбер пару раз не заблочил счёт, что редкость».

Вот более обстоятельный комментарий, что делать:

  1. «Напишите письмо с просьбой отодвинуть срок предоставления документов.
  2. Убедитесь в том, что письмо получено.
  3. В срок, который согласуете с банком, предоставьте полный пакет документов в строгом соответствии с запросом.

Это минимум, который вы должны сделать. Но не гарантирует дальнейшую беспрепятственную работу с банком. Посмотрите на свои показатели работы: налоговую нагрузку (не меньше 1,5%), наличие сотрудников, платежей по обычной хозяйственной деятельности».

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