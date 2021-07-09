👀 Мошенники начали чаще представляться пожарными, газовиками и полицейскими

Увеличилось количество случаев мошенничества, когда обманщики представляются пожарными, газовиками, полицейскими или медработниками.

Такую информацию опубликовали в «Известиях» со ссылкой на юристов и источники в правоохранительных органах.

«Схемы обмана могут быть разными — людей заставляют покупать специальное оборудование (пожарное, газовое, водное), предлагают медицинские и лекарственные препараты якобы по огромным скидкам. Иногда преступники совершают крупные и мелкие кражи — сюда относятся и махинации с банковскими картами, и так называемые кибератаки», — сообщила председатель коллегии «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

Цитата по «Известиям».

Про новый способ мошенничества предупредили банки. Злоумышленники под видом банков предлагают бонусы в размере 5 тысяч рублей за вакцинацию — читать тут.

Для того, чтобы защитить себя от мошенничества, надо попроситьЕго лучше сфотографировать или переписать данные.

Также можно попросить показать подтверждающий проверку документ, например, наряд на работы. Его тоже можно сфотографировать.

Если все же мошенники обманули человека, то стоит обратиться в полицию и предоставить информацию о сомнительных проверяющих или полицейских.

Также можно сообщить о мошенничестве в ту компанию, отприходили злоумышлиники.