Банки дают бонусы, если выплата по 10 тыс. рублей к школе поступит на их карту

Банки начали агитировать бонусами и страховкой родителей детей школьного возраста получать выплату по 10 тыс. рублей на карту их банка. Об этом сообщается на Госуслугах.

Четыре банка дают бонусы, а некоторые, даже и бесплатную страховку:

1. Сбер — 2 000 рублей, страховка на всех детей в семье от несчастных случаев;

2. ВТБ — 1 000 рублей на каждого школьника, бесплатная страховка для всех детей в семье от онкологии;

3. Почта Банк — Кешбэк до 1 000 рублей по карте Мир;

4. Альфа-банк — 1 000 рублей на каждого школьника, бесплатная страховка от коронавируса на родителя.