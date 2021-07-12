Банки дают бонусы, если выплата по 10 тыс. рублей к школе поступит на их карту

Банки начали агитировать бонусами и страховкой родителей детей школьного возраста получать выплату по 10 тыс. рублей на карту их банка. Об этом сообщается на Госуслугах.
Четыре банка дают бонусы, а некоторые, даже и бесплатную страховку:
1. Сбер — 2 000 рублей, страховка на всех детей в семье от несчастных случаев;
2. ВТБ — 1 000 рублей на каждого школьника, бесплатная страховка для всех детей в семье от онкологии;
3. Почта Банк — Кешбэк до 1 000 рублей по карте Мир;
4. Альфа-банк — 1 000 рублей на каждого школьника, бесплатная страховка от коронавируса на родителя.
На электронную почту начали приходить письма от Госуслуг. В письме — ссылка на заполненное заявление на выплату по 10 тыс. рублей к школе. Его заполнение надо проверить до 15 июля. В этот день оно будет автоматически направлено в ПФР.