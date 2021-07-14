Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Аннулирование ковидного кредита не учитывается при определении налога на прибыль

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налог на прибыль
Версия для печати

Аннулирование ковидного кредита и процентов по нему не учитывается при определении налога на прибыль.

Все о льготном кредитовании для сохранения занятости и поддержки бизнеса в 2020 году — тут.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 15.06.2021 № 03-03-06/1/46724.

Суммы полученного безвозмездно кредита не учитываются в базе по налогу на прибыль на основании пп. 21.4 п. 1 ст. 251 НК.

А вот расходы, на которые были потрачены аннулированные кредитные средства, учитываются при расчете налога на прибыль в полном объеме. При условии, что они обоснованы и документально подтверждены.

Также в письме отметили, что НДС по приобретенным товарам или оплаченным услугам за кредитные средства, можно принять к вычету в обычном порядке.

Учебный центр «Клерка» рекомендует посетить бесплатный вебинар «Как можно снизить налоги в 2021». Начало 20 июля в 11:00 по Мск.

Подборка полезных мероприятий

Разместить