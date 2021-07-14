Аннулирование ковидного кредита не учитывается при определении налога на прибыль

Аннулирование ковидного кредита и процентов по нему не учитывается при определении налога на прибыль.

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Такое разъяснение дано в письме Минфина от 15.06.2021 № 03-03-06/1/46724.

Суммы полученного безвозмездно кредита не учитываются в базе по налогу на прибыль на основании пп. 21.4 п. 1 ст. 251 НК.

А вот расходы, на которые были потрачены аннулированные кредитные средства, учитываются при расчете налога на прибыль в полном объеме. При условии, что они обоснованы и документально подтверждены.

Также в письме отметили, что НДС по приобретенным товарам или оплаченным услугам за кредитные средства, можно принять к вычету в обычном порядке.