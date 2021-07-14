💉 Работодатель не может отказать в декрете непривитой беременной сотруднице

Отказ от вакцинации никак не отразится на больничном по беременности и родам или на отпуске по уходу за ребенком.

Работодатель не имеет права уволить сотрудницу после родов или отказать в предоставлении отпуска до достижения ребенком возраста 1,5 или 3 лет.

Такое разъяснение дали в Роструде на вопрос сайта Онлайнинспекция.рф.

За отказ от вакцинации работодатель может только отстранить от работы. Уволить - нельзя.

Также работодатель не имеет права отказать сотруднице в декретных выплатах, в том числе:

оплате больничного по беременности и родам:

начислении и выплате пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Обязательная вакцинация: как не поссориться с властями и не получить иск от работника – читать здесь.