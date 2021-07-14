💉 Работодатель не может отказать в декрете непривитой беременной сотруднице

Отказ от вакцинации никак не отразится на больничном по беременности и родам или на отпуске по уходу за ребенком.
Работодатель не имеет права уволить сотрудницу после родов или отказать в предоставлении отпуска до достижения ребенком возраста 1,5 или 3 лет.
Такое разъяснение дали в Роструде на вопрос сайта Онлайнинспекция.рф.
За отказ от вакцинации работодатель может только отстранить от работы. Уволить - нельзя.
Также работодатель не имеет права отказать сотруднице в декретных выплатах, в том числе:
- оплате больничного по беременности и родам:
- начислении и выплате пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Обязательная вакцинация: как не поссориться с властями и не получить иск от работника – читать здесь.