Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ФСС выиграл еще одно дело о переплаченных пособиях по уходу за ребенком. Суд назвал их злоупотреблением правом

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Декретный отпуск
Версия для печати

Фонд социального страхования продолжает выигрывать суды у страхователей, взыскивая переплаченные пособия по уходу за ребенком. Еще одно такое дело было выиграно Приморским ФСС.

ФСС взыскал со службы приставов полмиллиона за переплаченные пособия.

Компания отправляла реестры в ФСС на выплату пособий по уходу за ребенком своему менеджеру. И вдруг в реестрах оказалась оплата больничного этого же менеджера, причем со ставкой 1. Фонд заинтересовался ситуацией и потребовал документы.

ООО отозвало реестр на оплату больничного и представила пояснения и приказ о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком и переводе менеджера на ставку 0,75.

Фонд посчитал: заработная плата застрахованной сократились лишь на 25%, в то время как пособие выплачивалось в размере 40% от заработной платы. И решил потребовать переплаченное у общества. ООО добровольно задожленность не погасило и ФСС обратился в суд.

Первые две инстанции выиграло общество. Суды посчитали, что доводы фонда о  формальном сокращении рабочего времени носят предположительный характер, а из письменного отзыва ответчика и ответов общества ФСС следует, что должность допускает удаленную работу, а значит можно осуществлят уход за ребенком в полном объеме.

Но Арбитражный суд Дальневосточного округа постановлением № Ф03-2997/2021 решения нижестоящих судов отменил. 

Судьи обратили внимание на то, что трудовым договором менеджера не была предусмотрена дистанционная работа.

Не было представлено обществом и доказательств того, что обязанности данного конкретного работника не предполагают его присутствие на своем рабочем месте (например, в офисе).

Кроме того, суд принял во внимение то, что сокращение рабочего времени до 30 часов в неделю, повлекло для работницы потерю заработка в размере 25%. В то время как фондом в ее адрес осуществлялась ежемесячная компенсация утраченного заработка в размере 40%. Следовательно, ежемесячный заработок застрахованного лица составил 115% от ее заработной платы.

Вывод суда: представленные обществом документы свидетельствуют о формальном сокращении рабочего времени.

Это привело к несоразмерной выплате пособия за счет средств ФСС по отношению к недополученному доходу, и которое приобрело характер дополнительного материального стимулирования, а не компенсации, что является злоупотреблением правом.

Подборка полезных мероприятий

Разместить