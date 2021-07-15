ФСС выиграл еще одно дело о переплаченных пособиях по уходу за ребенком. Суд назвал их злоупотреблением правом

Фонд социального страхования продолжает выигрывать суды у страхователей, взыскивая переплаченные пособия по уходу за ребенком. Еще одно такое дело было выиграно Приморским ФСС.

Компания отправляла реестры в ФСС на выплату пособий по уходу за ребенком своему менеджеру. И вдруг в реестрах оказалась оплата больничного этого же менеджера, причем со ставкой 1. Фонд заинтересовался ситуацией и потребовал документы.

ООО отозвало реестр на оплату больничного и представила пояснения и приказ о досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком и переводе менеджера на ставку 0,75.

Фонд посчитал: заработная плата застрахованной сократились лишь на 25%, в то время как пособие выплачивалось в размере 40% от заработной платы. И решил потребовать переплаченное у общества. ООО добровольно задожленность не погасило и ФСС обратился в суд.

Первые две инстанции выиграло общество. Суды посчитали, что доводы фонда о формальном сокращении рабочего времени носят предположительный характер, а из письменного отзыва ответчика и ответов общества ФСС следует, что должность допускает удаленную работу, а значит можно осуществлят уход за ребенком в полном объеме.

Но Арбитражный суд Дальневосточного округа постановлением № Ф03-2997/2021 решения нижестоящих судов отменил.

Судьи обратили внимание на то, что трудовым договором менеджера не была предусмотрена дистанционная работа.

Не было представлено обществом и доказательств того, что обязанности данного конкретного работника не предполагают его присутствие на своем рабочем месте (например, в офисе).

Кроме того, суд принял во внимение то, что сокращение рабочего времени до 30 часов в неделю, повлекло для работницы потерю заработка в размере 25%. В то время как фондом в ее адрес осуществлялась ежемесячная компенсация утраченного заработка в размере 40%. Следовательно, ежемесячный заработок застрахованного лица составил 115% от ее заработной платы.

Вывод суда: представленные обществом документы свидетельствуют о формальном сокращении рабочего времени.

Это привело к несоразмерной выплате пособия за счет средств ФСС по отношению к недополученному доходу, и которое приобрело характер дополнительного материального стимулирования, а не компенсации, что является злоупотреблением правом.