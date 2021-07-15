У всех отчетом по вакцинации занимается бухгалтер? Или кому-то удалось избежать?

Бухгалтеры начинают возмущаться и задавать вопросы: почему отчетом по привитым сотрудникам должны заниматься именно они, да еще и в отчетный период? Хотя у кого-то это делают кадры, а у кого-то — сам директор.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера», здесь и здесь.

«На волне всех последних публикаций о пресловутом отчёте по вакцинированным, назрел вопрос. Что реально, вы, бухгалтеры, занимаетесь этим отчётом? Собираете со всех эту инфу, справки о прививках? Что больше заняться этим не кому, когда у самих идёт квартальная отчетность?».

Примерно также звучит и второй вопрос:

«В какой момент отчёт о вакцинированных стал обязанностью бухгалтерии? Что пошло не так? Или #тыжэксперт по красным линиям, поэтому надуй нам красный шарик в форме котёнка?».

В комментариях пишут, что пытались откреститься. Не удалось:

«Я пыталась откреститься, сообщив руководству, что физически не тяну ещё и это. Руководство согласилось, попросило помощи у другого сотрудника, тот съехал с темы и... в итоге, впряглась я. Это клиника».

Вот еще мнение:

«А что? По-моему, со всем непонятным и неприятным всегда идут в бухгалтерию».

Кто-то пишет, что у малого бизнеса, как правило, это поручают бухгалтеру. Это в большом есть отдел кадров:

«В малом бизнесе да, бухгалтеры. В большом есть отдел кадров»

А кто-то считает, что все равно при несоответствии в численности работников придется все исправлять главбуху:

«Просто всё вернётся к главбуху, когда выяснится, что общая численность для вак-отчета зависит от показателей в РСВ, а исправить несоответствие можно только отправкой на мос.ру свежего (за 1-2 кв. 2021)».

Кто-то сумела за это доплату выбить:

«А мне за это доплатили. И за битву с пропусками на МКАД тоже».

На вопрос, «научите, как», пишут:

«Это долгая история, почти 15 лет на одном месте. И уникальный шеф. Ну и как-то я уже почти рявкнула, что количество непрофильных дел превосходит разумные пределы...».

Вот еще вариант, как выбить оплату:

«Я прямо так и говорю — вам это будет стоить столько, когда могу обосновать. А когда просто денюжку хочется, говорю — пора платить бухгалтеру премию. В размере таком то. Надо просто прямо говорить чего хотите. Если вы уверены, то и другим нет повода сомневаться. Пора — значит пора».

У кого-то все директор сам сдал:

«Я вот читаю коллег и удивляюсь, у меня директор сдал по 3 юрлицам сам. Я подготовила табличку с ФИО, СНИЛС, полис ОМС, телефон, прививка, сотрудники все заполнили и все».

А у кого-то все делает отдел кадров:

«У меня кадры делают. Как и СЗВ-ТД. Для СЗВ-ТД пришлось им заиметь подписи, так что теперь они „все могут“. На попытку сказать, что это имеет отношение к учету, я ответила, что не имеет никакого, только к кадрам, и на этом, к моему удивлению все закончилось. Хорошо, когда все-таки есть отдельно кадры, отдельно юрист, отдельно договорной отдел и т.п.».

В общем, у всех по-разному. Где-то «тыжбухгалтер, потому и делай», а где-то только за доп. оплату. А если есть отдел кадров, и удалось на него спихнуть — совсем хорошо.