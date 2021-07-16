Налоговики сообщили организации, что у их сотрудника неверный ИНН, и вообще его нет, нужно получать. Бухгалтеры рассказывают случаи задвоения ИНН, а также получения новых СНИЛС.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Предыстория: ООО 3 года, сдавали РСВ с сотрудниками, все ок. Началось в 1 квартале 2021, сдали РСВ, пришёл ответ мол принято, но требует уточнения. В протоколе СНИЛС сотрудника не совпадает. Дозвониться не получилось, отправили письмом ответ, мол сами такие, СНИЛС приложили. 2 квартал, такая же фигня...

И тут звонят с налоговой сами с благой вестью, мол ИНН сотрудника мы все 3 года неверно подаём, это ИНН другого человека, поэтому выдаёт ошибку по СНИЛС.

Подняли ИНН, все верно, отправили им.

Налоговая говорит все равно не тот ИНН, у сотрудника вообще нет ИНН, надо получить новый, это предварительно, будем разбираться... Занавес...

Как такое может? Мало того, что до этого года с РСВ было все нормально так и 2-НДФЛ, извините, тоже без проблем было...

У кого-то было нечто похожее? Боюсь как бы уточненки не начали требовать потом... Не было печали называется».

Дальше в комментариях автор продолжает недоумевать:

«И с ПФР вроде все на ура проходило, там же тоже ИНН указываем в СЗВ-М».

Автору пишут, что ничего удивительного тут нет:

«У нас такое было.У гендира в одной организации, по которой сдавали сто лет отчёты нарисовался ещё один СНИЛС. Стали разбираться — точно. ПФР разбирает свои залежи и появляются косяки. И по ИНН тоже двойники бывают. Так что не удивляйтесь!».

Кто-то пишет о подобной проблеме. Решить не удалось:

«У меня так же, добиться не смогла ничего. Выслали все документы, все равно требует уточнение по одному сотруднику. В ИФНС сказали что сами не знают, в чем дело, стоит „принято“ и стоит».

И еще один случай, сдают на бумаге:

«У меня похоже. Сдаю всё на бумаге. Ни одна РСВ, начиная со 2 кв. 2020 в ЛК налогоплательщика не отражена. По РСВ за 1 кв. 2021 — такая же фигня: недопустимое значение СНИЛС и „сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе“».

Советуют жалобу в том числе:

«Сдавать без ИНН только СНИЛС. Еще можно жалобу с приложением сканов ИНН и СНИЛС».

У кого-то тоже случай был, сотрудник приехал в Москву из Владивостока. Предлагали ехать разбираться во Владивосток:

«Было дело, что СНИЛС сотрудника не проходил. А сотрудник приехал поработать в Москву из Владивостока. Отсылали фото СНИЛС, ИНН, паспорта — не помогло. Говорили, нужно ехать во Владивосток править документы. Кончилось тем, что сотрудник благополучно уволился».

А кому-то налоговики подсказали, что можно подъехать в любую ИФНС:

«Нам ИФНС сказали, что бы сотрудник просто приехал в любую ИФНС и повердил свою личность. Либо через портал госуслуг в личном кабинете. Там так и называется „подтвердить свои данные“ и все ошибки пропали».

А еще пишут, что при утере СНИЛС, выдают другое с новым номером.

«Было из-за СНИЛС. Сотрудник потерял, ему выдали новый и там новый номер. Оказывается СНИЛС теперь выдают с новым номером, если прежний потерял. Потому что СНИЛС используется для регистрации и для входа на госуслуги, если утерян, дают теперь новый номер, чтобы по старому не смогли зайти в Госуслуги. И ИНН было два. Сотрудница получала во Владивостоке. Но по паспортным данным на сайте ИФНС высвечивается другой номер ИНН. Пока сдаём с тем, что выдан, пока не было претензий».